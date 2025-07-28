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В Новосибирске создали ИИ-приложение для поиска персонала
Новосибирские инноваторы создали ИИ-приложение для поиска персонала
Команда из Новосибирска презентовала платформу WorkMatch, позволяющую оценивать кандидатов по психометрическим тестам и анализу мотивации через Telegram.
Мини-приложение WorkMatch для поиска работодателей и соискателей с помощью искусственного интеллекта создали новосибирские разработчики, передает РИА «Новости».
Они отмечают, что платформа работает на базе Telegram и использует интеллектуальный профайлинг, многофакторную оценку кандидатов, психометрические тесты и анализ мотивации. Главная особенность WorkMatch – голосовой анализ, который позволяет нейросети определять психотип человека по голосовому сообщению и резюме.
По словам генерального директора компании Кирилла Ветохина, система автоматически сопоставляет кандидатов с требованиями работодателей, учитывая не только профессиональные навыки, но и личностные качества. Он отметил: «По данным пилотного тестирования точность подбора на нашей платформе составила 85%. Для сравнения – на других популярных платформах она составляет 35-45%».
Разработчики считают, что их продукт способен трансформировать рынок труда, так как 75% увольнений происходят из-за несовпадения ценностей сотрудника и компании. Для продвижения проекта и привлечения инвестиций команда планирует принять участие в Сибирской венчурной ярмарке-2025 на форуме «Технопром» в августе 2025 года. Там потенциальным инвесторам покажут прототип алгоритма и возможности платформы.
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