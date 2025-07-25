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В Забайкалье стартовал финал программы «Женщина-лидер» для северянок
В Чите торжественно стартовал финальный этап специального потока программы «Женщина-лидер» для жительниц Севера и Дальнего Востока, охвативший 18 регионов.
Торжественная церемония открытия финального модуля программы «Женщина-лидер. Север и Дальний Восток. Центры притяжения» прошла на базе Забайкальского государственного университета, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
В мероприятии приняли участие ключевые партнеры программы, представители власти, бизнеса и некоммерческих организаций, а также выступили высокопоставленные спикеры, подчеркнувшие значимость женского лидерства для развития регионов.
В этом году участницами финального потока стали 112 женщин из 18 арктических и дальневосточных регионов. В рамках заключительного модуля они представят экспертному жюри 19 командных проектов, нацеленных на решение социальных задач – от поддержки семей военнослужащих и молодежи до развития туризма и наставничества.
Сенатор Галина Карелова отметила, что женские команды способны стать авангардом преобразований, а губернатор Забайкальского края Александр Осипов подчеркнул важность раскрытия потенциала женщин-управленцев для успешного развития макрорегиона. По словам первого заместителя Министра труда и социальной защиты Ольги Баталиной, женские проекты – важный инструмент решения демографических и экономических задач Арктики и Дальнего Востока.
Программа «Женщина-лидер» реализуется с 2020 года, охватила 86 российских регионов и 42 страны, а выпускницы инициировали уже около 250 социальных проектов. Участницы финального модуля после защиты проектов получат сертификаты о прохождении обучения.