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Суд Брянска приговорил бывших замгубернатора к девяти годам
Бывшие заместители губернатора Брянской области получили девять лет за взятки
Бывшие заместители губернатора Брянской области получили девятилетние сроки и крупные штрафы за получение взяток.
Володарский районный суд Брянска признал виновными бывших заместителей губернатора Брянской области Татьяну Кулешову и Елену Егорову по делу о получении взятки, сообщает корреспондент ТАСС.
Обе чиновницы приговорены к девяти годам лишения свободы. Кулешова также должна выплатить штраф в размере 10 млн рублей, а Егоровой назначен штраф в размере 8,1 млн рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России продлил срок предварительного следствия по делу о взятке в отношении врио заместителей губернатора Брянской области Елены Егоровой и Татьяны Кулешовой до декабря 2024 года.
Басманный суд Москвы заключил под стражу Егорову и Кулешову, обвиняемых в даче особо крупной взятки. В Брянской области Егорову и Кулешову заподозрили в получении взяток.