Путин простился с председателем Верховного суда Подносовой

Tекст: Вера Басилая

Прощание с председателем Верховного суда Ириной Подносовой прошло в Центральной клинической больнице, передает ТАСС.

Президент России Владимир Путин прибыл в траурный зал с букетом темных роз, подошел к открытому гробу, склонил голову в знак скорби, поцеловал саван и перекрестился.

Глава государства лично выразил соболезнования родным и близким Подносовой в зале, долго беседовал с семьей усопшей, вспомнив о ее личных качествах. По словам очевидцев, Путин со слезами на глазах крепко обнял близких судьи

В многочисленных венках участвовали представители высших государственных структур, руководители министерств и ведомств, а также главы регионов, судейские коллективы и юридические вузы.

Ранее Владимир Путин прибыл на траурную церемонию прощания с председателем Верховного суда Ириной Подносовой.

Путин отметил вклад Ирины Подносовой в развитие судебной системы и подчеркнул ее принципиальность и порядочность.

Ирина Подносова скончалась на 72-м году жизни после продолжительной болезни.