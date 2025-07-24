Впервые на уровне официального документа в США техноимпериализм описан, как создание систем зависимости, где подчинение создается необходимостью доступа к критическим технологиям. А задачи «империалиста» сводятся к принуждению к потреблению этих технологий и стандартизации этого потребления.0 комментариев
Путин простился с председателем Верховного суда Подносовой
Президент России Владимир Путин принял участие в траурной церемонии прощания с Ириной Подносовой, выразив личные соболезнования ее родным и близким в Центральной клинической больнице.
Прощание с председателем Верховного суда Ириной Подносовой прошло в Центральной клинической больнице, передает ТАСС.
Президент России Владимир Путин прибыл в траурный зал с букетом темных роз, подошел к открытому гробу, склонил голову в знак скорби, поцеловал саван и перекрестился.
Глава государства лично выразил соболезнования родным и близким Подносовой в зале, долго беседовал с семьей усопшей, вспомнив о ее личных качествах. По словам очевидцев, Путин со слезами на глазах крепко обнял близких судьи
В многочисленных венках участвовали представители высших государственных структур, руководители министерств и ведомств, а также главы регионов, судейские коллективы и юридические вузы.
Ранее Владимир Путин прибыл на траурную церемонию прощания с председателем Верховного суда Ириной Подносовой.
Путин отметил вклад Ирины Подносовой в развитие судебной системы и подчеркнул ее принципиальность и порядочность.
Ирина Подносова скончалась на 72-м году жизни после продолжительной болезни.