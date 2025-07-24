МЧС: В загоревшемся ТЦ в Ростовской области могут быть два человека

Tекст: Алексей Дегтярев

Эти два человека могут находиться в одном из лифтов ТЦ, указало ведомство в своем Telegram-канале.

На их поиск и спасение направили звенья газодымозащитной службы.

Министерство также подтвердило смерть одного пожарного. Оно указало, что пострадал и другой спасатель, его с ожогами конечностей вынесли из горящего здания коллеги.

До этого глава Новошахтинска Сергей Бондаренко сообщал, что при пожаре погиб сотрудник пожарной части.