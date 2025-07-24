Впервые на уровне официального документа в США техноимпериализм описан, как создание систем зависимости, где подчинение создается необходимостью доступа к критическим технологиям. А задачи «империалиста» сводятся к принуждению к потреблению этих технологий и стандартизации этого потребления.0 комментариев
МЧС: В загоревшемся ТЦ в Ростовской области могут быть два человека
В здании торгового центра Новошахтинска в Ростовской области, где произошло возгорание, могут оставаться двое сотрудников, сообщили в МЧС России со ссылкой на администрацию ТЦ.
Эти два человека могут находиться в одном из лифтов ТЦ, указало ведомство в своем Telegram-канале.
На их поиск и спасение направили звенья газодымозащитной службы.
Министерство также подтвердило смерть одного пожарного. Оно указало, что пострадал и другой спасатель, его с ожогами конечностей вынесли из горящего здания коллеги.
До этого глава Новошахтинска Сергей Бондаренко сообщал, что при пожаре погиб сотрудник пожарной части.