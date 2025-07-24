На пожаре в ТЦ Новошахтинска погиб спасатель

Мединский назвал условие для встречи Путина и Зеленского

Мединский заявил о важности проработки условий перед встречей Путина и Зеленского

Tекст: Вера Басилая

Необходимость тщательно подготовить встречу между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским подчеркнул глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский, передает ТАСС.

Он отметил, что для проведения встречи лидеров необходимо проработать условия соглашения и понять, что на этой встрече обсуждать.

«На такой встрече надо не обсуждать, а ставить точку. Встречаться, чтобы все обсуждать заново, не имеет смысла. Как у нас говорят: «Конец – делу венец», – подчеркнул Мединский.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о запрете Киева на переговоры с Путиным.

Зеленский обозначил ключевыми для Киева вопросами на предстоящих переговорах возвращение пленных и организацию встречи на высшем уровне.

Третий раунд переговоров в закрытом режиме между делегациями России и Украины завершился в Стамбуле.