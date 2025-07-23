В России 56 человек оформили на себя 1,2 млн сим-карт

Минцифры выявило 56 человек, на которых оформлено 1,2 млн сим-карт

Tекст: Валерия Городецкая

Шадаев подчеркнул, что правоохранительные органы должны обратить внимание на ситуацию с оформлением большого числа сим-карт на ограниченное число лиц, передает «Интерфакс».

«Нам кажется, что правоохранителям нужно обратить на это внимание, потому что, скорее всего, они используются в какой-то деятельности», – заявил он.

По словам министра, с 1 апреля все пользователи портала «Госуслуги» получили данные о количестве мобильных номеров, зарегистрированных на них. В общей сложности информация была направлена примерно 150 млн пользователей. Шадаев напомнил, что согласно новому закону, принятому в конце прошлого года, до 1 ноября гражданам разрешается оставить себе не более 20 сим-карт.

Весной Россияне получили возможность блокировать на «Госуслугах» подозрительные сим-карты.

В прошлом году Госдума одобрила лимит в 20 SIM-карт на каждого россиянина, а также поправки в законопроект, ужесточающий правила оборота «серых» SIM-карт.