Самое сложное в политике России в отношении государств бывшего СССР – это четкое определение наших собственных целей: чего мы, собственно говоря, хотим в первую очередь?0 комментариев
Путин расширил избирательные права для граждан Белоруссии в России
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предоставляет гражданам Белоруссии, постоянно проживающим на территории России, право участвовать в выборах органов местного самоуправления.
Теперь белорусы смогут как голосовать, так и выдвигаться кандидатами в органы местного самоуправления в России, передает ТАСС.
Аналогичные права получили граждане России на территории Белоруссии.
Такие изменения стали возможны благодаря подписанному 13 марта 2025 года в Москве Протоколу о внесении изменений в Договор между Россией и Белоруссией о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года. Документ был внесен Путиным на рассмотрение в парламент в июле этого года.