А ведь когда-то у нас было принято говорить о «прагматизме» немцев. Этот миф рухнул окончательно, когда они отказались от дешевых российских энергоресурсов, которые десятилетиями обеспечивали ту модель, что делала Германию одним из мировых экономических лидеров.6 комментариев
Калужский аэропорт Грабцево возобновил работу в штатном режиме
Аэропорт Грабцево в Калуге вернулся к штатному режиму работы после временных ограничений на полеты, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации.
«Калуга, аэропорт Грабцево: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов», – сказано в посте.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, над российской территорией за ночь силы ПВО уничтожили и перехватили 35 украинских беспилотников самолетного типа, из них над Калужской областью – шесть БПЛА.
В ночь на среду калужский аэропорт Грабцево ввел временные ограничения полетов.