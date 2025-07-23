А ведь когда-то у нас было принято говорить о «прагматизме» немцев. Этот миф рухнул окончательно, когда они отказались от дешевых российских энергоресурсов, которые десятилетиями обеспечивали ту модель, что делала Германию одним из мировых экономических лидеров.6 комментариев
Слюсарь рассказал о востребованности самолета-амфибии Бе-200 за рубежом
Самолеты-амфибии Бе-200 регулярно привлекаются к тушению крупных пожаров, включая территории Забайкальского и Хабаровского края России, на юге Турции и в Алжире, рассказал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
«Работа по адаптации двигателя ПД-8 для самолета Бе-200 уже началась. Кроме того, мы видим, что двигатель ПД-8 сейчас активно проходит испытания на Superjet. Показывает хорошие результаты и есть перспективы его «оморячивания» для Бе-200. Самолет нужен и в нашей стране, и за рубежом. Жаркий сезон вновь показал его востребованность», – сказал Слюсарь ТАСС.
Он добавил, что выпускаемый «Таганрогским авиационным научно-техническим комплексом им. Г. М. Бериева» (ПАО «ТАНТК им. Г. М. Бериева», входит в ОАК) самолет Бе-200 очень востребован, а его производитель способен создать необходимое количество летательных аппаратов.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, серийное производство двигателя ПД-8 для самолета Superjet 100 планируется начать в 2025 году, сообщили в госкорпорации «Ростех».