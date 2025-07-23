Слюсарь рассказал о востребованности самолета-амфибии Бе-200 за рубежом

Tекст: Ирма Каплан

«Работа по адаптации двигателя ПД-8 для самолета Бе-200 уже началась. Кроме того, мы видим, что двигатель ПД-8 сейчас активно проходит испытания на Superjet. Показывает хорошие результаты и есть перспективы его «оморячивания» для Бе-200. Самолет нужен и в нашей стране, и за рубежом. Жаркий сезон вновь показал его востребованность», – сказал Слюсарь ТАСС.

Он добавил, что выпускаемый «Таганрогским авиационным научно-техническим комплексом им. Г. М. Бериева» (ПАО «ТАНТК им. Г. М. Бериева», входит в ОАК) самолет Бе-200 очень востребован, а его производитель способен создать необходимое количество летательных аппаратов.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, серийное производство двигателя ПД-8 для самолета Superjet 100 планируется начать в 2025 году, сообщили в госкорпорации «Ростех».

