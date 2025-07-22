А ведь когда-то у нас было принято говорить о «прагматизме» немцев. Этот миф рухнул окончательно, когда они отказались от дешевых российских энергоресурсов, которые десятилетиями обеспечивали ту модель, что делала Германию одним из мировых экономических лидеров.2 комментария
В Госдуме призвали не устраивать ажиотаж вокруг «Мирамистина»
Глава думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов выразил уверенность, что ситуация с производством «Мирамистина» стабилизируется после разрешения возникших финансовых вопросов.
Леонов призвал граждан не создавать ажиотаж и не скупать «Мирамистин», комментируя приостановку деятельности компании-производителя, передает ТАСС. Он отметил: «Очень вредно сломя голову куда-то бежать и все скупать – тогда действительно будет какой-то дефицит. Поэтому нужно спокойно к этому относиться».
По словам депутата, деятельность компании возобновится после урегулирования финансовых вопросов на предприятии, и ситуация с препаратом нормализуется. Леонов подчеркнул, что нет прогнозов о полной и постоянной остановке производства.
Он также отметил наличие альтернатив «Мирамистину» среди других фармацевтических препаратов и призвал не переживать из-за временных трудностей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в России запретили работу компании – владельца антисептика «Мирамистин». Адвокат опроверг угрозу для производства препарата из-за судебного спора.