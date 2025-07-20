  • Новость часаИз-за отмены авиарейсов назначен дополнительный «Сапсан» из Петербурга в Москву
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как юный развратник стал для Лондона символом «голоса Украины»
    Эксперт оценил успехи российского автопрома за последнее время
    Дробницкий опроверг связь визита Келлога в Киев с готовностью Украины к переговорам с Россией
    Названа причина учащения нападений акул на отдыхающих в Турции
    Минобороны сообщило о больших потерях ВСУ на всех фронтах
    Глава американской разведки рассказала об антироссийском сговоре администрации Обамы
    Такер Карлсон назвал Путина лидером, возвысившим Россию
    Пашинян призвал изгнать католикоса всех армян из резиденции
    Песков спрогнозировал неизбежную встречу Путина и Трампа
    Мнения
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Можно ли оплатить материнство

    Не нужно обращать внимание на эти короткие видео с Патриков, где жертвы пластической хирургии рассказывают, сколько, по их мнению, должен зарабатывать мужчина, чтобы они пошли с ним на свидание. Нисколько не должен.

    7 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Индивидуальные бомбоубежища не спасут

    Вместе с очередным кризисом колониализма подошло к концу и время отщепенцев, как бы мы их ни называли – self-made men, «креаклами» или «либералами».

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Союз Берлина и Лондона дополняет абсурд западной политики

    Европейским лидерам необходимы громкие «решительные шаги» на фоне неопределенности в отношениях с США, все большего презрения в адрес Европы со стороны держав Азии и непонимания того, как выбираться из украинского кризиса.

    3 комментария
    20 июля 2025, 19:48 • Новости дня

    Синоптик спрогнозировал частые дожди и грозы в Москве с понедельника

    Tекст: Ольга Иванова

    В столице на предстоящей неделе практически ежедневно ожидаются осадки, а грозы наиболее вероятны в понедельник и вторник.

    Дожди и грозы прогнозируются в Москве на следующей неделе, передает РИА «Новости». По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, вероятность осадков особенно высока в первые два дня недели, но полностью исключить их нельзя и в среду с четвергом.

    Леус уточнил: «В Москве на предстоящей рабочей недели без дождей обойдется лишь в пятницу. Больше их ожидается в понедельник и вторник, меньше – в среду и четверг, вероятность гроз также выше в первые два дня недели, но и затем их полностью исключать нельзя».

    Температура днем составит от 22 до 25 градусов в понедельник и вторник, повысится до 25–28 градусов в среду и четверг, а в пятницу достигнет 26–29 градусов. Ночью воздух будет прогреваться до 16–19 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столичном регионе в воскресенье ожидаются кратковременные осадки. Местами пройдут ливни с грозой и возможен град. Температура воздуха достигнет 25 градусов.

    19 июля 2025, 23:59 • Новости дня
    Силы ПВО за 3,5 часа сбили 40 дронов ВСУ над регионами России

    Минобороны: Силы ПВО за 3,5 часа сбили 40 дронов ВСУ над регионами России

    Tекст: Ирма Каплан

    Силы ПВО за 3,5 часа вечером субботы сбили 40 дронов ВСУ над семью регионами России, сообщило Минобороны в Telegram-канале.

    «В период с 20.00 мск до 23.30 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в посте.

    В оборонном ведомстве уточнили, что 21 дрон был уничтожен над территорией Брянской области, еще девять – над Калужской областью, четыре беспилотника нейтрализовали над Московским регионом, в том числе два БПЛА, летевших на Москву.

    Еще два БПЛА сбиты над Курской областью, два – над акваторией Черного моря. И по одному беспилотнику над Тульской и Белгородской областями.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин около 22.35 сообщил об отраженной силами ПВО атаке дрона ВСУ на Москву. Таких эпизодов за вечер субботы было не менее пяти.

    Кроме того, работа столичных аэропортов временно ограничивалась, пока их работа не вернулась к штатному формату.


    Комментарии (0)
    20 июля 2025, 02:42 • Новости дня
    Аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский ввели временные ограничения полетов

    Tекст: Ирма Каплан

    Представитель Росавиации предупредил в Telegram-канале о временных ограничениях полетов в трех столичных аэропортах.

    «Аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – сказано в посте.

    Напомним, ограничения на полеты в аэропорту Шереметьево, введенные в ночь на воскресенье, не отменялись и продолжают действовать.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, силы ПВО за 3,5 часа вечером субботы сбили 40 дронов ВСУ над семью регионами России, сообщило Минобороны.

    По информации столичного градоначальника Сергея Собянина, не менее 15 дронов, летевших на Москву, отразили силы ПВО в ночь на воскресенье.

    Комментарии (0)
    19 июля 2025, 12:55 • Видео
    Трамп требует от Киева атаковать Россию?

    Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

    Комментарии (0)
    20 июля 2025, 01:48 • Новости дня
    Собянин сообщил о падении обломков БПЛА в Зеленограде

    Tекст: Ирма Каплан

    Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале, по предварительным данным, серьезных повреждений и последствий при падении обломков БПЛА в Зеленограде удалось избежать.

    «На месте падения обломков в Зеленограде работают экстренные службы. Принимаются все необходимые меры. Серьезных повреждений и пострадавших, по предварительной информации, нет», – сказано в сообщении мэра.

    Около 1.15 Собянин сообщал о том, что силы ПВО Минобороны уничтожили  вражеский БПЛА во время атаки на Москву.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, силы ПВО за 3,5 часа вечером субботы сбили 40 дронов ВСУ над семью регионами России, сообщило Минобороны.

    Комментарии (0)
    20 июля 2025, 04:15 • Новости дня
    Росавиация отменила ограничения в аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский

    Tекст: Ирма Каплан

    Московские аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский вернулись к штатному режиму работы, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации.

    «Аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов», – сказано в посте.

    Напомним, в ночь на воскресенье представитель Росавиации предупредил о временных ограничениях полетов в трех столичных аэропортах – Внуково, Домодедово и Жуковском.

    Ограничения на полеты в аэропорту Шереметьево отменили около 3.00.


    Комментарии (0)
    19 июля 2025, 22:25 • Новости дня
    Система ПВО сбила вражеский БПЛА при подлете к Москве

    Собянин сообщил о сбитом беспилотнике на подлете к Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о нейтрализации вражеского беспилотника системой ПВО, после чего экстренные службы прибыли на место падения обломков.

    Система противовоздушной обороны Минобороны России предотвратила очередную попытку атаки беспилотника на Москву, заявил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале. По его словам, БПЛА был сбит на подлете к столице, и «на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб».

    Ранее в аэропорту Шереметьево ввели ограничения на взлет и посадку воздушных судов из-за обеспечения безопасности полетов.

    В московском аэропорту Внуково также ввели ограничения на вылет и прилет рейсов.

    В Минобороны России сообщили об уничтожении трех беспилотников, которые летели на Москву.

    Комментарии (0)
    19 июля 2025, 23:07 • Новости дня
    Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский вернулись к штатной работе

    Tекст: Ирма Каплан

    Представитель Росавиации в Telegram-канале проинформировал о снятии временных ограничений с трех столичных аэропортов – Внуково, Домодедово и Жуковский.

    «Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов», – сказано в сообщении ведомства.

    Напомним, ранее представитель Росавиации сообщил о временных ограничениях на работу аэропортов Домодедово и Жуковский.

    В аэропорту Шереметьево пока сохраняются временные ограничения на полеты.


    Комментарии (0)
    19 июля 2025, 22:59 • Новости дня
    На подлете к столице силами ПВО уничтожен украинский дрон

    На подлете к столице силами ПВО уничтожен дрон ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    Столичный градоначальник около 22.35 сообщил в Telegram-канале об отраженной силами ПВО атаке дрона ВСУ на Москву.

    «ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сказано в посте мэра.

    Напомним, менее чем полчаса назад до этого Собянин сообщал об уничтожении еще одного вражеского дрона.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Минобороны России сообщили об уничтожении трех беспилотников, которые летели на Москву.

    Комментарии (0)
    20 июля 2025, 00:55 • Новости дня
    Аэропорт Шереметьево ввел временные ограничения на полеты

    Tекст: Ирма Каплан

    Аэропорт Шереметьево ввел временные ограничения на полеты ради безопасности, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации.

    «Аэропорт Шереметьево: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – сказано в посте.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, силы ПВО за 3,5 часа вечером субботы сбили 40 дронов ВСУ над семью регионами России, сообщило Минобороны.

    Комментарии (0)
    19 июля 2025, 23:34 • Новости дня
    Московский аэропорт Шереметьево возобновил штатную работу

    Tекст: Ирма Каплан

    Московский аэропорт Шереметьево возобновил штатную работу после временных ограничений полетов, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации.

    «Аэропорт Шереметьево: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов», – сказано в посте.

    Напомним, вечером субботы Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Шереметьево после недолгой отмены.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, представитель Росавиации проинформировал к 23.00 о снятии временных ограничений с трех столичных аэропортов – Внуково, Домодедово и Жуковский.


    Комментарии (0)
    20 июля 2025, 02:31 • Новости дня
    Силы ПВО отработали по летевшим на Москву 15 дронам ВСУ

    Собянин сообщил о сбитых силами ПВО 15 летевших на Москву дронах ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    По информации столичного градоначальника Сергея Собянина, не менее 15 дронов, летевших на Москву, отразили силы ПВО в ночь на воскресенье.

    «ПВО Минобороны уничтожено 13 вражеских БПЛА, атаковавших Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сказано в Telegram-канале мэра Москвы Сергея Собянина.

    После этого сообщения он добавил еще два, проинформировав о двух сбитых беспилотниках.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Собянин сообщал, что, по предварительным данным, серьезных повреждений и последствий при падении обломков БПЛА в Зеленограде удалось избежать.До этого силы ПВО за 3,5 часа вечером субботы

    сбили 40 дронов ВСУ над семью регионами России, сообщило Минобороны

    Комментарии (0)
    19 июля 2025, 22:45 • Новости дня
    Московские аэропорты Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения

    Tекст: Ирма Каплан

    Представитель Росавиации в Telegram-канале сообщил о временных ограничениях на работу аэропортов Домодедово и Жуковский.

    «Аэропорты Домодедово и Жуковский: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – сказано в сообщении.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Москвы Сергей Собянин вечером субботы заявил о нейтрализации вражеского беспилотника системой ПВО, после чего экстренные службы прибыли на место падения обломков.


    Комментарии (0)
    20 июля 2025, 03:24 • Новости дня
    Росавиация сняла временные ограничения на работу аэропорта Шереметьево

    Tекст: Ирма Каплан

    Временные ограничения на работу аэропорта Шереметьево сняты, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации.

    «Аэропорт Шереметьево: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов», – сказано в сообщении.

    Напомним, ограничения на полеты в аэропорту Шереметьево, введенные в ночь на воскресенье, не отменялись и продолжали действовать с 0.37.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, по информации столичного градоначальника Сергея Собянина, не менее 15 дронов, летевших на Москву, отразили силы ПВО в ночь на воскресенье.


    Комментарии (0)
    20 июля 2025, 09:41 • Новости дня
    Москвичам пообещали грозы с градом в воскресенье

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В столичном регионе в воскресенье ожидаются кратковременные осадки, местами пройдут ливни с грозой и возможен град, температура достигнет 25 градусов, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

    По его словам, кратковременные дожди и ливни с грозой ожидаются в Москве и Московской области в воскресенье, передает РИА «Новости». Леус добавил, что местами возможно выпадение града. Температура воздуха в столице составит от 23 до 25 градусов, по области – от 21 до 26 градусов. Ветер юго-восточный, 4–9 метров в секунду, во время грозы возможны порывы.

    Атмосферное давление в регионе будет пониженным – около 742 миллиметров ртутного столба, что ниже климатической нормы. Леус также отметил, что в понедельник дожди продолжатся, днем ожидается гроза, а температура составит от 22 до 24 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Московском регионе установилась устойчивая теплая погода с превышением климатической нормы и без осадков до конца мая. Среднесуточная температура воздуха в Москве достигла плюс 15,5 градуса, что стало признаком наступления метеорологического лета на четыре дня раньше обычного. Синоптик Евгений Тишковец развеял слухи о рекордной жаре и уточнил, что лето будет лишь немного теплее обычного и с небольшим дефицитом осадков.

    Комментарии (0)
    20 июля 2025, 03:11 • Новости дня
    Аэропорт Внуково предупредил о возможных корректировках в расписании полетов

    Tекст: Ирма Каплан

    Аэропорт Внуково в Telegram-канале предупредил пассажиров о возможной корректировке расписания самолетов из-за временных ограничений полетов.

    «В связи с временными ограничениями на прием и выпуск воздушных судов, которые введены для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации, в аэропорту Внуково может быть скорректировано расписание полетов», – сказано в посте.

    В воздушной гавани порекомендовали перед отправлением в аэропорт уточнять статус рейса на онлайн-табло аэропорта, в телеграм-боте t.me/VKOFlightBot или по телефону справочной аэропорта +7 (495) 937-55-55.

    Напомним, в ночь на воскресенье представитель Росавиации предупредил о временных ограничениях полетов в трех столичных аэропортах – Внуково, Домодедово и Жуковском.

    Ограничения на полеты в аэропорту Шереметьево не отменялись и продолжают действовать.


    Комментарии (0)
    20 июля 2025, 16:35 • Новости дня
    Собянин сообщил о сбитом четвертом беспилотнике, летевшем на Москву

    Tекст: Дарья Григоренко

    ПВО Министерства обороны сбили очередной беспилотник, который направлялся в сторону столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал Собянин в своем Telegram-канале.

    В воскресенье Собянин сообщал об уничтожении трех украинских БПЛА, летевших на столицу.

    Кроме того, ранее в результате работы ПВО было уничтожено еще три беспилотника, обломки которых упали в разных районах столицы.

    Комментарии (0)
    Главное
    Перевозчик сообщил о массовых задержках поездов в Крым и обратно
    Мужчина разбил кувалдой мемориал воинам СВО в Челябинской области
    «Роснефть» назвала санкции ЕС против Индии нарушением международного права
    Из-за отсутствия средств на конверты около 1,5 млн украинцев не получили повестки
    Таможня опровергла проблемы с въездом в Калининградскую область
    У Нетаньяху обнаружили воспаление кишечника
    Ощущаемость землетрясения на Камчатке достигла 7 баллов

    Чем опасен новый пакет санкций Евросоюза

    Евросоюз принял 18-й пакет санкций против России, уверяя, что это самый жесткий набор экономических мер. Он действительно касается многих сфер – банков, нефти и газа, однако насколько этот удар критичен для России? Подробности

    Перейти в раздел

    Президент США вытер ноги о худшего русофоба Капитолия

    Те политики США, кого относят к критикам России, постепенно вытесняют «голубей» из окружения президента Дональда Трампа. Сейчас у него в фаворе такие, как госсекретарь Марко Рубио или глава Минфина Скотт Бессент, а не такие, как Илон Маск. Однако самый злобный враг Москвы в Вашингтоне внезапно совершил ошибку и попал в опалу. Подробности

    Перейти в раздел

    Как в Киеве придумали «первую войну России и Украины»

    В России внезапно вспомнили разгром Киева, устроенный русскими князьями более 850 лет назад. Что и как именно тогда произошло, каким образом дало повод современным украинским историкам заявлять о «первой русско-украинской войне» – и как понимать значение тех событий на самом деле? Подробности

    Перейти в раздел

    Глобальные элиты пытаются перетянуть Трампа на свою сторону

    Западные СМИ раскрыли новые детали разговора Трампа с Зеленским, где якобы обсуждались удары по Москве и Петербургу, а также переход ВСУ в наступление. Эксперты видят в этих публикациях политический месседж – попытку представить Трампа как изменившего свое отношение к России. Но публично он сопротивляется такому образу. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп требует от Киева атаковать Россию?

      Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

    • Словакию сломали: 18-й пакет санкций ЕС принят

      После нескольких бесплодных попыток представители ЕС все-таки утвердили 18-й пакет санкций против России, который Франция ранее называла «самым жестким в истории». Что в него входит?

    • Мелания Трамп – тайный друг Украины

      Украинцы устроили сетевой флешмоб, осыпая комплиментами супругу президента США Меланию Трамп. Ранее сообщалось, что именно она убедила Дональда Трампа начать помогать Киеву. Как на самом деле?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации