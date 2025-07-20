Синоптик спрогнозировал частые дожди и грозы в Москве с понедельника

Tекст: Ольга Иванова

Дожди и грозы прогнозируются в Москве на следующей неделе, передает РИА «Новости». По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, вероятность осадков особенно высока в первые два дня недели, но полностью исключить их нельзя и в среду с четвергом.

Леус уточнил: «В Москве на предстоящей рабочей недели без дождей обойдется лишь в пятницу. Больше их ожидается в понедельник и вторник, меньше – в среду и четверг, вероятность гроз также выше в первые два дня недели, но и затем их полностью исключать нельзя».

Температура днем составит от 22 до 25 градусов в понедельник и вторник, повысится до 25–28 градусов в среду и четверг, а в пятницу достигнет 26–29 градусов. Ночью воздух будет прогреваться до 16–19 градусов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в столичном регионе в воскресенье ожидаются кратковременные осадки. Местами пройдут ливни с грозой и возможен град. Температура воздуха достигнет 25 градусов.