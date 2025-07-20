Не нужно обращать внимание на эти короткие видео с Патриков, где жертвы пластической хирургии рассказывают, сколько, по их мнению, должен зарабатывать мужчина, чтобы они пошли с ним на свидание. Нисколько не должен.5 комментариев
Белый дом выразил тревогу действиями и политикой Нетаньяху в регионе
В администрации США нарастают опасения из-за политики премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, которую считают угрозой для стабильности и отношений с Вашингтоном.
Чиновники Белого дома выражают обеспокоенность «деструктивностью» и региональной политикой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщает Axios со ссылкой на неназванных представителей администрации США. В материале говорится, что скептицизм в отношении Нетаньяху в окружении президента Дональда Трампа усиливается на фоне обстрелов в Сирии, передает РИА «Новости».
По словам одного из собеседников портала, «Нетаньяху иногда похож на ребенка, который просто не хочет хорошо себя вести». Другие чиновники в разговоре с Axios назвали израильского премьера «безумцем» и заявили, что действия Израиля могут подорвать усилия Трампа в регионе. В администрации считают, что долгосрочная стратегия Нетаньяху может стать для него «большой ошибкой».
Также представители Белого дома опасаются, что политика Израиля приведет к дестабилизации ситуации в Сирии, негативно сказавшись на положении друзской общины и самом Израиле. В публикации отмечается, что Нетаньяху рассчитывает на то, что удары по Сирии не навредят отношениям с Вашингтоном, однако американские чиновники предупредили, что терпение Трампа и поддержка со стороны США могут закончиться.
Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпредставитель США по Сирии Том Барак заявил о прорыве на переговорах между Сирией и Израилем. Сирия и Израиль договорились о введении режима прекращения огня.