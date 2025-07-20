Tекст: Дмитрий Зубарев

Военнослужащие ВСУ, испытывающие недовольство действиями собственного командования, стали самостоятельно передавать России информацию о местах дислокации украинских подразделений, передает ТАСС со ссылкой на подпольную организацию «Русский Херсон». Представитель организации отметил: «Довольно часто удается выявить места дислокации. Задействованы и местные жители, и участники сопротивления, иногда даже военнослужащие ВСУ, которые сами выходят с нами на связь. Причины разные, но зачастую недовольство командованием».

Собеседник агентства уточнил, что подобные случаи особенно часто фиксируются в Херсоне и Запорожье, где украинские военные располагаются в жилых кварталах рядом с гражданскими. По его словам, несмотря на большой объём передаваемой информации о целях, удары по таким объектам наносятся редко из-за высокого риска для мирных жителей.

Кроме того, представитель подполья заявил о росте протестных настроений среди населения Украины. По его словам, сейчас люди сами обращаются за помощью в организации акций и предоставлении юридической поддержки. Он отметил, что уровень усталости и возмущения в обществе достиг пика, и митинги проходят уже независимо от действий подполья.

В качестве примера он привёл массовые протесты в конце мая и начале июня, когда жители ряда украинских и польских городов требовали вернуть своих сыновей, пропавших без вести или попавших в плен. После завершения подобных акций, по его словам, украинские власти начали транслировать по телевидению воодушевляющие ролики о якобы успехах ВСУ на фронте.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинцы стали активнее сообщать координаты территориальных центров комплектования (ТЦК) после ударов по ним.