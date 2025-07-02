Основание Владивостока связано с соперничеством России не с Востоком, как может показаться, а с Западом. Еще во время Крымской войны 1853-1856 годов (которая шла и на Тихом океане тоже) берега Приморья наперегонки ощупывали англичане и французы.0 комментариев
Завершено строительство первой очереди патронного завода в Венесуэле
Завершение строительства первой очереди завода по выпуску патронов для автоматов Калашникова позволяет Венесуэле ежегодно производить до 70 млн боеприпасов собственного производства.
Компания «Рособоронэкспорт» завершила строительство первой очереди завода по производству патронов калибра 7,62 мм для автоматов Калашникова на территории Венесуэлы, передает ТАСС. Предприятие рассчитано на выпуск до 70 млн патронов ежегодно, что позволит существенно повысить оборонный потенциал страны за счет перехода на собственное производство боеприпасов.
Исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко сообщил, что первая очередь оснащена четырьмя современными производственными линиями, предназначенными для выпуска патронов со стальным сердечником, трассирующих и холостых. В ближайшее время планируется ввести в эксплуатацию дополнительные корпуса для организации полного цикла производства боеприпасов и автоматов Калашникова для армии, полиции и силовых ведомств Венесуэлы.
Гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев отметил, что строительство завода проходило в условиях санкционного давления, однако проект был успешно реализован благодаря сотрудничеству с Ростехом. Он подчеркнул, что запуск первой очереди завода значительно усилил оборонный потенциал Венесуэлы, а в ближайших планах – сдача второй очереди с завершением полной технологической цепочки производства.
Пуск четырех производственных линий проходил в присутствии заместителя министра обороны Венесуэлы Генри Родригеса и министра промышленности и национального производства Алекса Сааба. По итогам мероприятия был подписан акт о начале гарантийной эксплуатации первой очереди завода.
В Ростехе подчеркнули, что военно-техническое сотрудничество между Россией и Венесуэлой развивается на высоком уровне и способствует укреплению обороноспособности страны. Венесуэла активно использует российское вооружение и технику, включая самолеты, вертолеты, бронетехнику и автоматы Калашникова, что помогает эффективно бороться с наркотрафиком и организованной преступностью.
Как писала газета ВЗГЛЯД, с 1 апреля 2016 года в Венесуэле возобновится строительство заводов по производству автоматов Калашникова и боеприпасов к ним. Рогозин заявил о «странных сбоях» при строительстве завода по сборке автоматов Калашникова в Венесуэле. В 2006 году сообщалось, что российские специалисты построят в Венесуэле завод по производству автоматов Калашникова и фабрику боеприпасов.