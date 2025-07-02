В России решили поддержать 700 новых песен и 291 клип для молодежи

К финансированию по итогам рассмотрения рекомендовано 128 проектов из 360 поданных, в результате которых планируется создать 700 песен, 291 музыкальный клип, 261 музыкальную нарезку и пять трансляций концертов.

Проекты были отобраны в рамках национального проекта «Молодежь и дети», общий бюджет составил 1 млрд рублей. Ожидается, что суммарное количество просмотров и прослушиваний созданного контента достигнет 273 млн.

В числе поддержанных работ 23 проекта связаны с историческими регионами России и спецоперацией на Украине, на них выделено более 177,3 млн рублей. Девять проектов будет профинансировано от творческого кластера «Таврида», один от платформы «Артмастерс», а 36 инициатив посвящены фолк- и этномузыке.

Гендиректор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов заявил, что подведение итогов отбора стало знаковым событием.

«Впервые на таком уровне государство включилось в поддержку создания музыки и клипов, которые не просто развлекают, но и воспитывают, формируют ценности», – указал он.

Лидером по количеству проектов стало направление «Культурный код», в котором сосредоточено около 40% инициатив и 363 млн рублей финансирования. Инициатива рассчитана как минимум до 2030 года и направлена на формирование музыкальной индустрии, где современное творчество несет воспитательную функцию для аудитории от 6 до 35 лет.

Председатель экспертной комиссии Игорь Бутман отметил важность запуска системы создания музыкального контента, способного стабильно обеспечивать молодежь ценностно-ориентированными продуктами на протяжении пяти лет.