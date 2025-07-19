Оргкомитет «Интервидения-25» представил второго посла конкурса

Tекст: Ирма Каплан

«Мы счастливы представить вам еще одного посла «Интервидения-25»! И это настоящий краш миллионов российских поклонников музыки – известная певица, автор песен, блогер и телеведущая Клава Кока», – сказано в посте.

Исполнительница приобрела популярность благодаря участию в музыкальных конкурсах, выпуску дебютного альбома и сотрудничеству с лейблом Black Star.

Ее композиции «Покинула чат» и «Краш» становились вирусными, а видеоклипы набирали десятки миллионов просмотров на YouTube.

Организаторы отметили, что Клава Кока отличается искренностью, харизмой и яркими концертными номерами. В 2025 году артистка уже удостоилась наград RU.TV в номинации «Певица года» и Жара Music Awards.

«Клава, мы уверены, что у тебя произойдёт настоящая химия с нашим конкурсом!» – пожелали ей организаторы.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин выразил уверенность, что конкурс «Интервидение-2025» станет крупным международным событием и укрепит гуманитарные связи между странами.

В конкурсе примут участие исполнители из 20 стран, включая Россию, США и Китай. Заслуженный артист России Ярослав Дронов, выступающий под сценическим именем Shaman, выбран для представления России на конкурсе.

Певец и заслуженный артист России Дима Билан получил статус посла музыкального конкурса «Интервидение-2025», что подтвердили организаторы события.