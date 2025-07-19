В Иркутске взрыв бойлера ранил женщину и подростка

Tекст: Дмитрий Зубарев

Взрыв бытового электронагревательного котла произошел в квартире первого этажа двухэтажного жилого дома в Иркутске, сообщает РИА «Новости». По официальным данным, ЧП случилось утром субботы, в результате пострадали сорокапятилетняя женщина и четырнадцатилетний подросток, которые были госпитализированы. Всего самостоятельно эвакуировались девятнадцать жильцов дома.

Сообщается, что в трех квартирах повреждены окна, выбиты две входные двери, разрушены перегородки и перекрытия между первым и вторым этажом. По информации администрации Иркутска, у пострадавшего подростка диагностирован перелом ноги, а у женщины ранения на руках и ногах.

В настоящее время специалисты управляющей компании и администрации Ленинского округа города оценивают ущерб и планируют восстановительные работы. Жителям предложено временное размещение в маневренном фонде, однако пока никто не воспользовался этой возможностью.

Власти отметили, что дом не является аварийным и включен в план капитального ремонта на 2025 год. Причиной взрыва стала неправильная установка бойлера, уточнили в администрации города.

Как писала газета ВЗГЛЯД, причиной взрыва в бизнес-центре «Панорама» в Москве стал сломанный бойлер. В Томской области подросток погиб при взрыве бойлера.