Названа причина взрыва в бизнес-центре в Москве

Причиной взрыва в бизнес-центре «Панорама» в Москве стал сломанный бойлер, сообщил источник в экстренных службах города.

«По предварительным данным, причиной взрыва стало нарушение техники безопасности при ремонте бойлера», – сказал собеседник ТАСС.

Напомним, в четверг в здании бизнес-центра «Панорама» на 2-й Брестской улице в Москве произошел взрыв, строение расположено напротив посольства Словакии.