В московском бизнес-центре произошел взрыв

В здании бизнес-центра «Панорама» на 2-й Брестской улице в Москве произошел взрыв, сообщил источник в экстренных службах.

«В здании бизнес-центра на 2-й Брестской улице, дом 8, произошел взрыв на 8-м этаже», – сказал собеседник ТАСС.

Напротив бизнес-центра расположено посольство Словакии. Сведений о пострадавших пока не сообщается.

«По предварительным данным, взрыв произошел в помещении бойлерной. Возникшее возгорание площадью пять квадратных метров было потушено. Взрывом выбиты стекла и повреждены внутренние перегородки», – уточнил собеседник.

В конце марта в медлаборатории, расположенной рядом с электроподстанцией на севере Москвы, взорвалось медицинское оборудование, в результате ЧП никто не пострадал.