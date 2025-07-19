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Боец сообщил о спешном строительстве фортификаций ВСУ в ДНР
На участке в 10 километрах от линии фронта на Украине бойцы ВСУ с помощью нескольких экскаваторов одновременно создают противотанковые рвы и укрепления.
Украинские военные активно возводили оборонительные сооружения в ДНР с помощью гражданских экскаваторов, сообщает РИА «Новости». Командир взвода 68-го отдельного разведывательного батальона Южного военного округа с позывным «Сава» рассказал, что противник рыл противотанковые рвы в несколько линий, используя по два-три экскаватора одновременно. По его словам, работы велись на расстоянии до десяти километров от линии соприкосновения, а техника и строители прикрывались средствами радиоэлектронной борьбы. «Противник копал противотанковые рвы экскаваторами. И было такое, что и в два, и в три экскаватора он сразу копал. И это было даже от линии боевого соприкосновения до десяти километров... Конечно, были прикрыты РЭБом», – сообщил военный. Также он отметил, что строительство фортификаций продолжалось даже во время активного наступления российской армии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска выбили украинские подразделения из населенного пункта Ялта на границе Донецкой народной республики и Днепропетровской области. Российские войска приблизились к позициям ВСУ в Днепропетровской области. Оперативно-тактический комплекс «Искандер-М» поразил установки ЗРК Patriot под Орджоникидзе Днепропетровской области.