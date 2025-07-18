Кот президента Индонезии оказался под государственной охраной

Tекст: Дмитрий Зубарев

Кот президента Индонезии Прабово Субианто по кличке Бобби Кертанегара находится под государственной охраной, передает ТАСС.

Замминистра госсекретариата Джури Ардианторо заявил: «Ответственность государства заключается не только в обеспечении безопасности президента, но и в охране принадлежащего ему имущества. Может ли государство обеспечивать его (кота) охрану? Конечно, может. Почему тогда возникает протест?»

Заявление последовало после появления в Сети видео, на котором кот Бобби в сопровождении полицейских ехал в коляске по синей ковровой дорожке во время мероприятия в Джакарте. Этот сюжет вызвал широкий общественный резонанс и обсуждение правил охраны президентских питомцев.

История кота Бобби Кертанегары началась в 2017 году, когда его подобрали с улицы. После инаугурации Прабово Субианто в октябре 2024 года кот поселился в президентском дворце Мердека. У Бобби есть собственные аккаунты в социальных сетях, где он завоевал популярность среди пользователей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, «Рособоронэкспорт» провел переговоры с индонезийской стороной по вопросу подводной лодки проекта 636 «Варшавянка». Россия прорабатывает возможность поставок неатомных подводных лодок этого проекта в Индонезию. Индонезия заявила о заинтересованности в закупках сильного российского вооружения, которое ранее приносило ей уважение союзников и страх врагов.