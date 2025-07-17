Медведев: Россию со времен Петра I хотят превратить в падчерицу Европы

Tекст: Ольга Иванова

Европа со времен Петра I пытается сделать из России падчерицу, которую пускают на порог ради перевоспитания, об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС. По его словам, «со времен Петра I, когда Россия заявила о себе как о реальной силе в Европе, мы видим в действиях стран Запада устойчивую, системную тенденцию: враждебность, недоверие, стремление ослабить нашу страну». Медведев отметил, что Россию в разные эпохи пытались сделать «падчерицей Европы», отводя ей второстепенную и подчинённую роль, но такие попытки успеха не принесли.

Дмитрий Медведев также заявил, что для западных элит сильная Россия всегда была исторической аномалией. Он подчеркнул: «Для западных элит независимая, сильная Россия всегда была исторической аномалией. И очень убедительным опровержением их «цивилизационного превосходства».

Кроме того, Медведев считает, что элиты Запада пытаются отыграться на России за прежние неудачи. По его мнению, «страх и неготовность к равному диалогу с другими народами рождает подлость и агрессию», поэтому западные элиты «раз за разом пытаются отыграться, отомстить России за свои прошлые провалы».

Медведев подчеркнул, что Россия больше не испытывает иллюзий по поводу отношений с Западом. Он сказал: «Потсдам – это урок о том, что отношения с Западом не должны строиться на иллюзиях. У него в крови до сих пор бродит не только вероломство, но и больное, сильно устаревшее представление о собственном превосходстве». Политик напомнил, что важные договоренности Потсдамской конференции были нарушены бывшими союзниками СССР по антигитлеровской коалиции, и Россия этот исторический урок усвоила.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев заявил, что западные страны ведут против России полноценную войну. Он отметил использование западом спутниковых данных и ракет в этой борьбе.