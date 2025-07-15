Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.0 комментариев
Пушков раскрыл мотивы отказа Трампа от передачи Украине ракет JASSM
Отказ президента США Дональда Трампа от поставок Киеву дальнобойных ракет JASSM и запрет на удары по Москве могут быть проявлением нежелания резкой эскалации конфликта с Россией, считает сенатор Алексей Пушков.
«Трамп попытался таким образом опровергнуть им сказанное, либо показать, что он такого не говорил. Он также исключил поставки Украине ракет JASSM с дальностью действия от 300,9 тыс. км. Явно хочет показать, что не хочет резкой эскалации в отношениях с Москвой», – написал он в Telegram-канале.
При этом Пушков отметил, что объективно последние заявления Трампа и обещания новой военной помощи Украине толкают ситуацию в направлении нарастания напряженности.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США не намерены поставлять Украине ракеты большой дальности, заявил американский лидер Дональд Трамп во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома.
До этого Washington Post писала, что в новый пакет военной помощи Украине, о котором ранее заявил Трамп, могут включить дальнобойные ракеты ATACMS. Кроме того, Вашингтон рассматривает возможность передачи Украине крылатых ракет JASSM для использования с истребителями F-16.