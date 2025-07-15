Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.0 комментариев
В Калиниграде арестовали обвиняемого в госизмене за финансирование ВСУ
Суд арестовал обвиняемого в госизмене за перевод средств Киеву
Центральный районный суд Калининграда постановил заключить под стражу К. до 10 сентября по обвинению в совершении государственной измены в пользу вооруженных сил Украины.
Следствие утверждает, что в феврале 2025 года К., находясь в Киеве, перевел 120 тыс. 30 гривен, что эквивалентно 288 тыс. 805 рублям, на счет фонда Национального Банка Украины для нужд вооруженных сил Украины, сообщает Калининградский областной суд в Telegam.
По версии следствия, К. был противником политического курса России и спецоперации на Украине, а переведенные им средства способствовали деятельности, направленной против безопасности России. Следователь отметил, что К. не имеет постоянной регистрации в России и может скрыться от следствия или оказать давление на свидетелей.
«К., осознавая, что за совершенное особо тяжкое преступление против безопасности государства ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы на длительный срок, может скрыться от органов следствия или суда, оказать давление на свидетелей либо иным путем помешать производству по уголовному делу», – говорится в материалах суда.
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