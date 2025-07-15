  • Новость часаЧехия отказалась участвовать в закупке оружия для ВСУ у США
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    ЕС отказался защищать своих граждан на Украине
    Названа готовая передать Украине 17 комплексов Patriot страна
    Лавров: Трамп находится под неприличным давлением ЕС и нынешнего руководства НАТО
    Полицейским Ростова начали выплачивать компенсации за отказ от взяток
    Лавров ответил пословицей на планы ужесточения санкций Запада
    Шмыгаль подал в отставку с поста премьер-министра Украины
    На производство самолетов в России выделено 765 млрд рублей
    Российский город получил статус родины Ивана-царевича
    Президент Бразилии подписал указ об ответе на пошлины США
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Система господдержки настраивается на инновационность

    Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русский язык лежит в основе российских ценностей

    Осмыслить эпоху, в которую мы живём, крайне тяжело. Иногда кажется, что реальность потеряла смысл, настолько быстро текут события и искажаются понятия. Самое время, по завету Тургенева, опереться на язык.

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Этот атомный, атомный, атомный мир

    Мы можем получить ужасный атомный мир, где ядерное оружие превращается из лучшего инструмента предотвращения войны в стимул для ее начала. А все потому, что Соединенные Штаты и их союзники сами, своими руками, разрушают режим нераспространения.

    4 комментария
    15 июля 2025, 20:33 • Новости дня

    В Калиниграде арестовали обвиняемого в госизмене за финансирование ВСУ

    Суд арестовал обвиняемого в госизмене за перевод средств Киеву

    Tекст: Евгения Караваева

    Центральный районный суд Калининграда постановил заключить под стражу К. до 10 сентября по обвинению в совершении государственной измены в пользу вооруженных сил Украины.

    Следствие утверждает, что в феврале 2025 года К., находясь в Киеве, перевел 120 тыс. 30 гривен, что эквивалентно 288 тыс. 805 рублям, на счет фонда Национального Банка Украины для нужд вооруженных сил Украины, сообщает Калининградский областной суд в Telegam.

    По версии следствия, К. был противником политического курса России и спецоперации на Украине, а переведенные им средства способствовали деятельности, направленной против безопасности России. Следователь отметил, что К. не имеет постоянной регистрации в России и может скрыться от следствия или оказать давление на свидетелей.

    «К., осознавая, что за совершенное особо тяжкое преступление против безопасности государства ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы на длительный срок, может скрыться от органов следствия или суда, оказать давление на свидетелей либо иным путем помешать производству по уголовному делу», – говорится в материалах суда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ФСБ задержала планировавшую убийство российского офицера агентку СБУ

    15 июля 2025, 07:37 • Новости дня
    Стало известно об ультиматуме нацбатов ВСУ под Сумами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские националистические батальоны выразили недовольство командованию из-за больших потерь и низкой мотивации в частях под Сумами.

    Украинские националистические батальоны потребовали от командования ВСУ расформировать новые подразделения и перераспределить личный состав по нацбатам, сообщает ТАСС. Как подчеркнули в российских силовых структурах, причиной стали массовые потери и низкая мотивация военнослужащих 150-х бригад на сумском направлении.

    По словам источника агентства, «массовые потери и низкая мотивация военнослужащих 150-х бригад на сумском направлении вызвали волну недовольства ярых украинских националистов командованием ВСУ. Они требуют расформирования всех новых подразделений и перераспределения личного состава и техники в мотивированные нацбаты».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ ослабили оборону Красноармейска из-за переброски сил на Сумы. Полк связи ВВС Украины превратили в штурмовое подразделение под Сумами. ВСУ потеряли склады и вышки связи после ударов по Сумам.

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    15 июля 2025, 01:13 • Новости дня
    Писториус призвал не строить иллюзий о поставках Patriot Украине

    Писториус призвал не строить иллюзий о поставках систем Patriot Украине

    Писториус призвал не строить иллюзий о поставках Patriot Украине
    @ JENS BUETTNER/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр обороны Германии Борис Писториус после переговоров с главой Пентагона Питом Хегсетом призвал не строить иллюзий о поставках Украине систем Patriot, так как для этого потребуется немало времени.

    «То, что Украине они очень нужны, ясно, и мы это видели. Но не стройте себе иллюзий – система Patriot, о которой мы говорим, что ее следует отправить Украине, потребует месяцы для поставки. И потребуются еще дни или недели, пока будет принято решение об этом. А после этого все пойдет быстро», – приводит слова Писториуса на брифинге РИА «Новости».

    Министр ФРГ добавил, что количество поставляемых батарей и их технические характеристики пока обсуждаются, поэтому детали сделки не разглашаются.

    Стоимость одной батареи Patriot Писториус оценил примерно в 1 млрд долларов.

    Ранее он сообщал, что обсуждает с США не только сроки передачи, но и возможную продажу Вашингтоном двух батарей Patriot для последующей отправки Киеву. Также на переговорах рассматривался вопрос совместной «дорожной карты» по обеспечению безопасности Европы силами США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп сообщил о договоренности по поставкам оружия США для Киева за счет ЕС. В частности, Вашингтон рассматривает передачу киевским властям 17 комплексов Patriot.

    Киев получит системы противовоздушной обороны Patriot, которые глава киевского режима Владимир Зеленский давно просил, по особой схеме, пишет WP.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Европа заплатит Америке за воюющую Украину.

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    14 июля 2025, 20:22 • Видео
    Очередной провал Макрона

    Скорое появление в мире нового государства Новая Каледония – очередной внешнеполитический провал французского президента Эммануэля Макрона и новый этап обрушения французской колониальной империи.

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    15 июля 2025, 08:54 • Новости дня
    Солдаты 144-й бригады ВСУ на границе Днепропетровской области стали сдаваться в плен

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группа бойцов 144-й механизированной бригады ВСУ сдалась в плен на границе ДНР и Днепропетровской области, после отказа украинской стороны эвакуировать их.

    Группа украинских военнослужащих капитулировала на стыке ДНР и Днепропетровской области, передает ТАСС. По данным агентства, в плен сдались представители 144-й механизированной бригады ВСУ, оказавшиеся единственными выжившими на участке фронта.

    Сдавшиеся рассказали, что попытки эвакуировать их украинской стороной не предпринимались: по их словам, от эвакуации военнослужащих ВСУ украинская сторона отказалась. В настоящее время военнослужащие находятся в безопасности, им предоставлена необходимая помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский танкист захватил в плен боевика ВСУ после рукопашной схватки. Бойцы группы «Запад» за сутки взяли в плен десять солдат ВСУ. Посла России в Австралии вызвали в МИД Австралии из-за попавшего в плен на Украине наемника.

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    15 июля 2025, 08:24 • Новости дня
    Politico: Трамп уверен в победе России в украинском конфликте
    Politico: Трамп уверен в победе России в украинском конфликте
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп уверен, что Россия одержит победу в конфликте на Украине, вопрос только во времени, сообщает газета Politico.

    Высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил изданию, что Дональд Трамп полагает, что Россия одержит победу в конфликте на Украине, вопрос лишь заключается во времени, передает РИА «Новости».

    Собеседник Politico указал, что у России, по его мнению, более крупная экономика и армия по сравнению с Украиной. Также отмечается, что новые шаги Трампа по поставкам вооружений через НАТО связаны с якобы «безразличием Москвы к попыткам достичь мира».

    Politico пишет, что европейские лидеры приняли стратегические требования Трампа, включая дополнительные расходы в несколько миллиардов на коллективную оборону. В частности, речь идет о соглашении, согласно которому НАТО будет компенсировать США полную стоимость оружия, отправленного альянсом на Украину.

    Ранее Трамп заявил о введении США пошлин на товары из России в размере 100% и вторичных санкций против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной.

    Трамп также сообщил о договоренности по поставкам американского оружия для Украины за счет Евросоюза.

    Политолог Андрей Клинцевич отметил, что подобные заявления Трампа дают возможность России занять лучший плацдарм на фронте.

    Эксперты оценили, как планы Вашингтона могут повлиять на ситуацию на поле боя и попытки урегулирования конфликта.

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    15 июля 2025, 05:52 • Новости дня
    Spiegel: Заявление Трампа о России разочаровало ЕС

    Tекст: Ирма Каплан

    Сделка, которая вполне соответствует интересам президента США Дональда Трампа, объявлена: Украина получит «огромное количество» нового оружия, не заплатив за это Вашингтону ни копейки, но означает ли это, что Трамп действительно изменил свои взгляды, задается вопросом Spiegel.

    Авторы Spiegel указывают на чрезмерный пафос, которым Трамп окутал свое «большое заявление» по России и заинтриговал множество политиков о обе стороны океана, тогда как по факту ничего особенного не произошло.

    «Как минимум, «большое заявление» оказалось меньше, чем многие ожидали <…> В Вашингтоне и нескольких европейских столицах ожидания были иными. Не в последнюю очередь это было вызвано самим президентом США», – цитирует статью РИА «Новости».

    Особенно роптание среди коллег Трампа по миротворческим усилиям вызвали его так называемые очень жесткие санкции, которыми он угрожает, если сделка по Украине не будет заключена в 50-дневный срок. Критики уверены, что 100-процентные пошлины никак не повлияют на Россию.

    «На самом деле, такого рода прямые тарифы, вероятно, не слишком сильно повлияли бы на российскую экономику. В 2023 году Россия экспортировала в США товаров на общую сумму менее пяти млрд долларов. В 2024 году их стало еще меньше», – указали в статье.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава евродипломатии Кая Калла прокомментировала решение американского президента Трампа о поставках оружия Киеву и санкциях против России, отметив, что последнее ей не нравится.

    Трамп ранее сообщил о договоренности по поставкам оружия США для Киева за счет ЕС. В частности, Вашингтон рассматривает передачу киевским властям 17 комплексов Patriot.

    При этом газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Европа заплатит Америке за воюющую Украину.

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    14 июля 2025, 22:14 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Запорожье и Чернигове
    Взрывы прогремели в Запорожье и Чернигове
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Вера Басилая

    В подконтрольном Киеву Запорожье и Чернигове произошли взрывы на фоне воздушной тревоги, сообщили украинские СМИ.

    Первый взрыв был зафиксирован в подконтрольном ВСУ Запорожье около 19:34 по местному времени одновременно с подачей сигнала воздушной тревоги, согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, передает РИА «Новости».

    Позже стало известно о взрыве в Чернигове на Украине, где так же была объявлена воздушная тревога.

    Ранее на всей территории Украины прозвучал сигнал воздушной тревоги, который затронул в том числе Киев.

    До этого в Харькове произошел второй за день взрыв. В Чугуевской общине Харьковской области также произошел взрыв.

    В городе Сумы на северо-востоке Украины был зафиксирован еще один взрыв во время воздушной тревоги.

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    15 июля 2025, 06:30 • Новости дня
    Численность ВСУ сократилась более чем на 200 тыс. человек за полгода
    Численность ВСУ сократилась более чем на 200 тыс. человек за полгода
    @ Francisco Seco/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    За первые шесть месяцев 2025 года численность ВСУ могла уменьшиться минимум на 190 тыс. человек на фоне значительных потерь и массового дезертирства, свидетельствуют сведения о размере мобилизации на Украине и статистики офиса генерального прокурора Украины.

    Общая численность ВСУ за первое полугодие 2025 года снизилась минимум на 190 тыс. человек, передает ТАСС. Причиной стали значительные потери на фронте и массовое дезертирство, а также низкие показатели мобилизации. На начало года в рядах ВСУ находились около 880 тыс. человек.

    Мобилизационные возможности Украины оказались существенно ограниченными. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял, что для восполнения потерь ежемесячно требуется мобилизовать около 30 тыс. человек, однако такие показатели удавалось достигать лишь после ужесточения законодательства в 2024 году. По данным The Washington Post, средние показатели мобилизации составляли 16,7 тыс. человек в месяц, а по мнению украинских политиков – не более 10 тыс. человек.

    За шесть месяцев число мобилизованных едва ли превысило 180 тыс., в реальности – не более 60 тыс. человек. За тот же период ВСУ понесли боевые потери в 265 тыс. военных. Офис генпрокуратуры Украины зарегистрировал более 107 тыс. случаев дезертирства, при этом через суд вернулись лишь 1 807 человек.

    В итоге общее сокращение состава ВСУ за первое полугодие 2025 года, учитывая боевые потери и дезертирство, составило от 190 тыс. до 310 тыс. человек, тогда как на начало года численность украинской армии оценивалась в 880 тыс. военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о риске потери трети украинской армии при проведении масштабной демобилизации. Он также признал низкий уровень психологической подготовки среди украинских военных. Сырский запретил массовые скопления военнослужащих после серии атак на учебные центры.

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    15 июля 2025, 12:22 • Новости дня
    Российские войска освободили Воскресенку и Петровку в ДНР
    Российские войска освободили Воскресенку и Петровку в ДНР
    @ mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировки «Южная» и «Восток» в ходе наступательных действий освободили два населенных пункта в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны России во вторник.

    Подразделения «Южной» группировки освободили Петровку в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также они в ходе наступления улучшили тактическое положение.

    Группировка «Восток» в результате активных и решительных действий установила контроль над населенным пунктом Воскресенка в том же регионе.

    Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, ВСУ в зоне их ответственности потеряли за сутки до 180 военнослужащих.

    Удары наносились по механизированным, егерским, десантно-штурмовым и штурмовым частям украинской армии, а также по десантно-штурмовым полкам ВСУ.

    На Харьковском направлении разгромлены подразделения десантно-штурмовой бригады и бригады теробороны ВСУ у Волчанска и Охримовки. Уничтожены пять бронированных машин, восемь артиллерийских орудий, РЛС и склад боеприпасов.

    Группировка «Запад» поразила формирования трех механизированных и двух теробороны бригад ВСУ под Боровским, Богуславкой, Петровкой, Купянском в Харьковской области и Торским в ДНР. ВСУ в зоне ее ответственности потеряли более 230 военнослужащих, две бронированные машины, три артиллерийских орудия, две станции контрбатарейной борьбы и четыре склада боеприпасов.

    В зоне действия «Южной» группировки ВСУ потеряли до 125 человек, два автомобиля, два орудия, РЛС и склад боеприпасов у Закотного, Славянска, Плещеевки, Северска, Дроновки и Константиновки.

    В зоне ответственности группировки «Центр» ВСУ потеряли до 435 человек, танк, три артиллерийских орудия под Новоэкономическим, Новопавловкой, Добропольем, Красноармейском, Родинским, Димитровым, Удачным ДНР и Филией в Днепропетровской области.

    В зоне действия группировки «Восток» поражены формирования механизированной бригады, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны под Новогеоргиевкой (Днепропетровская область), Темировкой и Полтавкой (Запорожская область). ВСУ потеряли до 185 бойцов, 10 автомобилей и четыре орудия.

    Группировка «Днепр» нанесла поражение механизированной бригаде, бригаде береговой обороны и двум бригадам теробороны ВСУ в Запорожской и Херсонской областях. Потери противника составили до 35 военнослужащих, 12 автомобилей, шесть станций РЭБ и два склада боеприпасов.

    Ранее во вторник советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал, что в ходе боевых действий ВСУ лишились контроля над селом Воскресенка на стыке ДНР и Днепропетровской области.

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    14 июля 2025, 21:56 • Новости дня
    Двухлетний ребенок ранен при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

    Tекст: Евгения Караваева

    В результате атаки беспилотников ВСУ в Шебекинском округе Белгородской области медицинская помощь понадобилась двухлетнему ребенку и мужчине.

    В селе Щигоревка в результате взрыва дрона ранен мальчик двух лет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

    Врачи диагностировали у ребенка минно-взрывную травму, баротравму и ссадины на височно-теменной области. Его доставили в детскую областную клиническую больницу для дальнейшего лечения.

    Кроме того, в Шебекинскую центральную районную больницу поступил мужчина, который пострадал во время атаки беспилотника на легковой автомобиль в Шебекино. Медики диагностировали у него баротравму и приняли решение отправить пострадавшего в городскую больницу № 2 Белгорода для дополнительного обследования.

    Днем ранее в Шебекино при обстреле с применением БПЛА получили ранения пять человек, включая женщину и бойцов самообороны.

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    15 июля 2025, 00:28 • Новости дня
    WP узнала условия получения Украиной систем Patriot из Европы

    WP узнала, на каких условиях Украина получит системы Patriot

    Tекст: Ирма Каплан

    После заявления американского президента Дональда Трампа об активной поддержке Украины оборонительными вооружениями, стало известно, что Киев получит системы противовоздушной обороны Patriot, которые глава киевского режима Владимир Зеленский давно просил, однако схема их получения была изобретена особая, пишет WP.

    «План США предусматривает, что европейские страны отправят оружие, в том числе системы Patriot, на Украину из своих текущих запасов, чтобы они могли быть использованы немедленно, сказал Трамп. Затем эти страны закупят замену у военно-промышленного комплекса США», – пишет Washington Post (WP) со ссылкой на анонимные источники из Белого дома.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, посетивший Белый дом в понедельник, сообщил журналистам, что сделка также касалась «ракет и боеприпасов», не уточнив, что еще будет закуплено и поставлено Киеву.

    «Американские и европейские спонсоры Украины поспешили увеличить свои производственные мощности по производству зенитных ракетоносцев-перехватчиков и 155-мм артиллерийских снарядов», – уточнила газета.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп сообщил о договоренности по поставкам оружия США для Киева за счет ЕС. В частности, Вашингтон рассматривает передачу киевским властям 17 комплексов Patriot.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Европа заплатит Америке за воюющую Украину.

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    15 июля 2025, 02:32 • Новости дня
    Каллас не понравился определенный Трампом срок достижения сделки по Украине

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава евродипломатии Кая Калла в понедельник прокомментировала решение американского президента Дональда Трампа о поставках оружия Киеву и санкциях против России, отметив, что последнее ей не нравится.

    «С одной стороны, очень позитивно, что президент Трамп занимает твердую позицию в отношении России. С другой стороны, 50 дней – это очень долгий срок», – ответила она на брифинге, стенограмма которого представлена на сайте ЕС.

    Она отметила, что всем нужно усилить давление на Россию, «чтобы она тоже захотела мира».

    «Хорошо, что американцы предпринимают шаги, и я надеюсь, что они также оказывают военную помощь, как и европейцы», – добавила она.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп сообщил о договоренности по поставкам оружия США для Киева за счет ЕС. В частности, Вашингтон рассматривает передачу киевским властям 17 комплексов Patriot.

    Киев получит системы противовоздушной обороны Patriot, которые глава киевского режима Владимир Зеленский давно просил, по особой схеме, пишет WP.

    К тому же министр обороны Германии Борис Писториус после переговоров с главой Пентагона Питом Хегсетом призвал не строить иллюзий о поставках Украине систем Patriot, так как для этого потребуется немало времени.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Европа заплатит Америке за воюющую Украину.

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    15 июля 2025, 08:55 • Новости дня
    WP: Украина может получить от США дальнобойные ракеты ATACMS
    WP: Украина может получить от США дальнобойные ракеты ATACMS
    @ Wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    В новый пакет военной помощи Украине, о котором ранее заявил президент США Дональд Трамп, могут включить дальнобойные ракеты ATACMS, сообщает The Washington Post.

    Президент США Дональд Трамп может разрешить Киеву использовать дальнобойные ракеты ATACMS в рамках новой военной помощи, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию в газете The Washington Post.

    В материале отмечается, что речь идет о 18 ракетах ATACMS, которые уже находятся на Украине. Источник, участвовавший в принятии решения, добавил, что разрешение будет касаться применения этих ракет на максимальную дальность, составляющую 300 километров.

    Как пишет The Washington Post, ранее Трамп не уточнял, что помощь может включать использование нового наступательного вооружения. Газета подчеркивает, что даже при максимальной дальности полета ракеты ATACMS не смогут достичь Москвы или Петербурга. Однако они способны угрожать военным объектам, складам и аэродромам на территории России, которые сейчас вне досягаемости ВСУ.

    Новая военная помощь обсуждается на фоне продолжающейся спецоперации на Украине и регулярных поставок вооружения киевским силам со стороны США и союзников. Решения о расширении возможностей применения американского оружия, как отмечают эксперты, могут изменить ситуацию на отдельных направлениях фронта.

    Ранее Дональд Трамп сообщил о договоренности по поставкам американского оружия на Украину за счет Евросоюза.

    СМИ заявляли, что Трамп планирует объявить о новом плане по поставкам дальнобойных ракет, способных поражать цели в глубине территории России, включая Москву.

    Также сообщалось, что Вашингтон рассматривает возможность передачи Украине первых крылатых ракет JASSM для использования с истребителями F-16.

    В понедельник президент США на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте заявил о подготовке передачи Киеву крупных партий систем противовоздушной обороны Patriot в полной комплектации.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как планы Вашингтона оказывают влияние на ситуацию на поле боя и на попытки урегулирования конфликта.

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    14 июля 2025, 23:58 • Новости дня
    Второй тяжелораненый при разминировании сапер МЧС погиб в Курской области

    Хинштейн: Второй тяжелораненый сапер МЧС погиб в Курской области

    Tекст: Ирма Каплан

    Заместитель начальника части пиротехнических и специальных водолазных работ специализированного отряда ГУ МЧС России по городу Севастополю Сергей Иванов, раненный при детонации боеприпаса в Курской области, умер в больнице, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

    «К сожалению, второй сотрудник МЧС, тяжело раненный при детонации боеприпаса, скончался в больнице. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти его, но травмы оказались слишком серьезными», – написал Хинштейн, выразив соболезнования родственникам погибших

    Он напомнил, что днем 14 июля в ходе разминирования местности в Курской области погиб мастер-спасатель из Севастополя Ришат Медиев. Сергей Иванов получил серьезные ранения.

    «Спасибо вам за службу. Вы настоящие герои, которые отдали свои жизни за то, чтобы наши люди могли вернуться домой. Никогда этого не забудем!» – добавил врио губернатора.

    В МЧС Севастополя отметили, что Иванов отправился в Курскую область во второй раз. До этого он с группой разминирования очищал приграничные районы: неоднократно разминировал территории ЛНР и ДНР от взрывоопасных предметов.

    «Тысячи опасных находок были уничтожены ради спокойной и безопасной жизни мирного населения», – отметили там.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российский сапер сообщал о заминированных пачках денег в Курской области. Кроме того, ВСУ минировали дрова для печей при отступлении из Курской области, рассказывали российские саперы.

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    15 июля 2025, 11:55 • Новости дня
    ВС России перекрыли последнюю трассу снабжения ВСУ в Красноармейске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска взяли под огневой контроль ключевой маршрут, обеспечивавший снабжение украинской группировки в Красноармейске, ограничив возможности поставок, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, трасса Красноармейск – Родинское оказалась под огневым контролем российских войск, передает ТАСС. Кимаковский сообщил, что эта дорога оставалась последней линией снабжения для украинской группировки на данном участке фронта.

    По его словам, всего в город вели три крупные транспортные артерии. Обе остальные трассы также находятся под наблюдением и в зоне поражения российских операторов беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пушилин рассказал о подготовке ВСУ к уличным боям в Красноармейске. Дронщики российского спецназа вынудили ВСУ бежать из-под Красноармейска. Российские войска освободили Новую Полтавку между Красноармейском и Константиновкой.

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    14 июля 2025, 23:00 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Харькове и Днепропетровске

    Взрывы произошли в Харькове и Днепропетровске во время тревоги

    Tекст: Вера Басилая

    На фоне объявленной воздушной тревоги в Харькове и Днепропетровске были зафиксированы взрывы, сообщили украинские СМИ.

    Взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги, передает РИА «Новости». Сообщение о взрыве было опубликовано в Telegram-канале украинского телеканала «Общественное».

    Позднее в Днепропетровске также прозвучали взрывы, когда в регионе была объявлена воздушная тревога.

    Также поступила информация о взрывах в городе Самар в Днепропетровской области.

    Ранее украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Харьковской области.

    На всей территории Украины, включая Киев, прозвучал сигнал воздушной тревоги. В подконтрольных Киеву Запорожье и Чернигове произошли взрывы во время воздушной тревоги.

    До этого в Харькове произошел второй за день взрыв.


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