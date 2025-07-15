Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.0 комментариев
РАН создала фонд помощи бойцам спецоперации
Российская академия наук учредила специальные фонды и оказывает поддержку 336-й бригаде морской пехоты, базирующейся в Балтийске, перечисляя туда академические выплаты.
О сотрудничестве с 336-й отдельной гвардейской бригадой морской пехоты и о формировании фондов помощи бойцам сообщил глава РАН Геннадий Красников на встрече с Владимиром Путиным, передает ТАСС.
По его словам, ученые РАН активно участвуют в научных проектах, связанных с обороной страны, а также оказывают финансовую поддержку военнослужащим, направляя личные средства и регулярные академические выплаты в созданные фонды.
Красников подчеркнул, что академия взяла шефство над бригадой, базирующейся в Балтийске, и регулярно сотрудничает с ней по различным направлениям. «Мы формируем фонды. Ежемесячную академическую выплату, которую делают, мы перечисляем в фонд. Мало того, у нас появилась подшефная 336-я отдельная гвардейская бригада. Мы шефство взяли, работаем с ней», – заявил Красников.