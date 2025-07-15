РАН создала фонд помощи бойцам спецоперации

Tекст: Ольга Иванова

О сотрудничестве с 336-й отдельной гвардейской бригадой морской пехоты и о формировании фондов помощи бойцам сообщил глава РАН Геннадий Красников на встрече с Владимиром Путиным, передает ТАСС.

По его словам, ученые РАН активно участвуют в научных проектах, связанных с обороной страны, а также оказывают финансовую поддержку военнослужащим, направляя личные средства и регулярные академические выплаты в созданные фонды.

Красников подчеркнул, что академия взяла шефство над бригадой, базирующейся в Балтийске, и регулярно сотрудничает с ней по различным направлениям. «Мы формируем фонды. Ежемесячную академическую выплату, которую делают, мы перечисляем в фонд. Мало того, у нас появилась подшефная 336-я отдельная гвардейская бригада. Мы шефство взяли, работаем с ней», – заявил Красников.