Осмыслить эпоху, в которую мы живём, крайне тяжело. Иногда кажется, что реальность потеряла смысл, настолько быстро текут события и искажаются понятия. Самое время, по завету Тургенева, опереться на язык.0 комментариев
Режиссера Мороза решили похоронить на Ваганьковском кладбище в Москве
Актера, кинорежиссера, сценариста и продюсера Юрия Мороза планируется похоронить на Ваганьковском кладбище в столице, сообщил ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.
Памятная церемония прощания с известным режиссером пройдет 16 июля на Ваганьковском кладбище в Москве, сказал Золотовицкий ТАСС.
Супруга Мороза, актриса Виктория Исакова, сообщила, что гражданская панихида пройдет в Большом траурном зале Центральной клинической больницы № 1 в 10:00 по московскому времени.
Отпевание будет организовано только для семьи и близких, указала она.
Ранее сообщалось, что актер, режиссер и продюсер Юрий Мороз скончался в возрасте 68 лет в ночь на понедельник. Источник сообщал, что режиссер скончался после продолжительной борьбы с раком поджелудочной железы.