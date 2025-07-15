В Китае подали заявку на товарный знак «Лафуфу»

Китайская компания Pop Mart, известная выпуском игрушек Лабубу, подала заявку на регистрацию товарного знака «Лафуфу», передает ТАСС.

Название «Лафуфу» придумали интернет-пользователи для обозначения поддельных Лабубу: оно стало производным от выражения fake Labubu.

Подделки отличаются грубым исполнением и более низкой ценой по сравнению с оригинальными изделиями. Одна из популярных версий представляет собой четвероногого робопса с виляющим хвостом и светящейся мордой. Среди других вариантов встречаются игрушки с искаженными чертами лица или отсутствующими конечностями.

Поклонники отмечают, что такие недостатки придают игрушкам уникальное очарование, а их «уродство» стало феноменом субкультуры и распространилось в интернете.

Юрист компании Hunan Guochu пояснил, что регистрация товарного знака «Лафуфу» нужна для предотвращения злонамеренного использования бренда. В первой половине 2024 года шанхайская таможня изъяла 63 тыс. товаров, нарушающих права Pop Mart.

Лабубу – популярные дизайнерские плюшевые игрушки с ушами и широкой улыбкой, созданные гонконгским дизайнером Лун Цзяшэном. Популярность Лабубу начала стремительно расти в 2024 году на волне вирусных трендов и поддержки мировых знаменитостей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, студия «Союзмультфильм» подала заявку на регистрацию товарного знака «Чебубу».

Игрушку Лабубу назвали воплощением древнего демона Пазузу.

На Петербургском международном экономическом форуме представили коллекционные игрушки «Лабубу» с лицами известных политиков, включая пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.