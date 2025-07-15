В Якутии ввели режим повышенной готовности из-за паводка

Tекст: Дмитрий Зубарев

Режим повышенной готовности введен в Момском, Оймяконском и Томпонском районах Якутии, передает РИА «Новости». Повышение уровня воды зафиксировано в горных реках, включая Индигирку, что привело к затоплению низменных частей Орто-Балагана, Томтора, Оймякона, одного микрорайона Усть-Неры, а также отдельных участков в центре Момского района – поселке Хонуу и сенокосных угодий.

Министр по делам гражданской обороны региона Дмитрий Лепчиков обратился к жителям зон затопления с рекомендацией заранее готовиться к эвакуации, избегать выхода на поймы рек и внимательно следить за официальными сообщениями через систему оповещения. Лепчиков подчеркнул: «Органы местного самоуправления готовы к развертыванию пунктов временного размещения при ухудшении ситуации».

Власти также перевели органы управления указанных районов в режим повышенной готовности и продолжают мониторинг паводковой ситуации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты МЧС предупредили о приближении опасного половодья на реках страны. Эксперты МЧС отмечали, что увеличение числа наводнений связано с изменениями климата и аномальными осадками. Ущерб от паводка в Якутии в 2024 году оценили в 3,5 млрд рублей.