Генсек НАТО заявил о решении Трампа по Украине еще в конце прошлой недели

Tекст: Ирма Каплан

Трамп заявил, что у таких союзников, как Германия, Финляндия и Дания, будет закуплено американское оружие на миллиарды долларов, а потом оно будет «быстро распределено» по Украине, сообщил телеканал Fox News.

Рютте, который сказал, что это решение было принято на основе «огромного успеха» саммита НАТО в прошлом месяце, когда почти все страны альянса согласились увеличить свои расходы на оборону до 5% от ВВП, назвал этот шаг логичным.

«Это снова протест европейских стран. Я поддерживал контакты со многими странами, могу сказать, что на данный момент это Германия, в основном, но также Финляндия, Дания, Швеция и Норвегия, у нас есть Королевство Нидерландов, Канада – все они хотят быть частью этого. И это только первая волна. Их будет больше. Поэтому мы будем работать через системы НАТО, чтобы убедиться, что мы знаем, что нужно украинцам», – добавил Рютте в Белом доме.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп сообщил о договоренности по поставкам оружия США для Киева за счет ЕС. В частности, Вашингтон рассматривает передачу киевским властям 17 комплексов Patriot.

Киев получит системы противовоздушной обороны Patriot, которые глава киевского режима Владимир Зеленский давно просил, по особой схеме, пишет WP.

К тому же министр обороны Германии Борис Писториус после переговоров с главой Пентагона Питом Хегсетом призвал не строить иллюзий о поставках Украине систем Patriot, так как для этого потребуется немало времени.

Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Европа заплатит Америке за воюющую Украину.