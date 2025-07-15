FT узнала, как экс-гендиректор соцсети Х Яккарино тщетно «пыталась оседлать тигра»

FT узнала о причине увольнения экс-гендиректора соцсети X Яккарино

Tекст: Ирма Каплан

По словам Яккарино, она ушла с поста генерального директора соцсети Х после двух лет работы, отметив, что X «вступает в новую главу» благодаря сотрудничеству с xAI, пишет Financial Times (FT).

По словам инсайдеров отрасли, Яккарино во многом была обречена, так как ей было поручено вернуть рекламные бюджеты на платформу, владелец которой придерживался политически радикальных взглядов и советовал брендам, которые не сотрудничали с ним, «идти к черту».

Маск начал оказывать еще большее давление на Яккарино, и они не смогли сработаться, рассказали четыре человека, которые работали с ними обоими.

Грубый стиль миллиардера не сочетался с лоском его заместителя с Мэдисон-авеню.

«Линда не смогла найти общий язык с Илоном», – сказал один из инсайдеров.

Яккарино успешно продвигала рекламный бизнес X, но как только в марте группа Маска по искусственному интеллекту xAI купила X за 45 млрд долларов, «ей пришлось задуматься, зачем она там», сказал Брайан Вайзер из рекламного консалтингового агентства Madison & Wall.

Учитывая, что Маск лично и круглосуточно руководил X, Яккарино никогда не обладала тем уровнем контроля, который есть у большинства генеральных директоров.

«Илон командует парадом. Она пыталась оседлать тигра, но он сбросил ее», – добавил один из руководителей рекламного отдела, знакомый с Яккарино и Маском.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Маск объявил, что его стартап xAI приобрел весь пакет акций социальной платформы X. Маск связал это решение с планами на объединение данных и технологий для ускорения прогресса человечества.

При этом американский бизнесмен не поддержал предложение объединить компанию xAI, специализирующуюся на искусственном интеллекте, с автогигантом Tesla.