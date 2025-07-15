Адвокат сообщил об окончании расследования дела блогера Щепихина

Tекст: Ирма Каплан

«Расследование уже завершено, мы вступили в стадию ознакомления с материалами дела. Думаю, что на этой неделе дело будет направлено прокурору для утверждения», – сказал он РИА «Новости».

Безверхний также рассказал, что экспертиза признала его вменяемым при записи роликов, после публикации которых на него завели уголовное дело об экстремизме.«В рамках дела проведены экспертизы: лингвистическая, психолого-психиатрическая. По ней Щепихин признан вменяемым в момент совершения... деяния», – добавил адвокат.

Ранее в июне Замоскворецкий суд Москвы арестовал блогера на два месяца, до 5 августа. Мосгорсуд утвердил это решение.

По данным СК России, против Щепихина возбуждено дело по части 2 статьи 280 УК России (призывы к экстремизму в интернете) и пункту «а» части 2 статьи 282 УК России (разжигание вражды с угрозой насилия). Санкция первой статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет, второй – до 6 лет.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, арестованный за призывы к экстремизму блогер Арег Щепихин на заседании Мосгорсуда рассказал о своем раскаянии и обратился с просьбой о домашнем аресте.

В июле Щепихин, арестованный по обвинению в разжигании ненависти, официально был включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.