Посол Барбин заявил об изоляции дипмиссии России со стороны датских властей

Эксперт назвал главные признаки фальшивых сайтов по продаже авиабилетов

Эксперт Брагин рассказал о схемах мошенников при продаже авиабилетов

Tекст: Татьяна Косолапова

Специалисты обнаружили, что в Сети появилась фальшивая страница агрегатора авиабилетов. С помощью нее мошенники предлагают туристам перелеты в Геленджик по завышенной цене и похищают банковские данные. Отмечается, что фейковая форма работает как на фиктивную покупку, так и на возврат билетов.



«В связи с активизацией мошенников, которые продают фейковые авиабилеты в Геленджик, рекомендуем путешественникам быть максимально внимательными, пользоваться проверенными сервисами бронирования с хорошей репутацией или сайтами авиакомпаний», – говорит Брагин.

Кроме того, продолжает собеседник, необходимо убедиться, что на ресурс есть много отзывов в интернете, а на сайте агрегатора размещена ссылка на верифицированные (с галочкой) и активные соцсети с большим количеством подписчиков, отзывов. Сайт и соцсети таких сервисов связаны взаимными ссылками друг на друга. Также у таких сервисов должна быть служба клиентской поддержки, которая осуществляет круглосуточную связь с потребителем.

«Полезно обращать внимание на написание сайта в адресной строке браузера: вероятнее всего страница фишинговая, если в адресе есть ошибки, лишние составные части или символы. Пользователя также должно насторожить отсутствие безопасного соединения по https и иконка открытого замка в адресной строке. О подозрительности сайта также говорит отсутствие контактной информации, наличие орфографических ошибок, устаревший дизайн или видоизмененные логотипы известных ресурсов», – объясняет эксперт.

Он подчеркивает, что туриста должно насторожить, если сервис просит произвести оплату физическому лицу, либо сообщает, что оплата возможна только переводом или через онлайн-кошелек. Оплату нужно совершать только через официальный сайт агрегатора. Также подозрительно, если цены на сторонних сайтах существенно ниже, чем на сайтах авиакомпаний. Кроме того, не рекомендуется приобретать билеты в соцсетях, Telegram-ботах – почти со стопроцентной вероятностью это мошенники.

«В целом необходимо соблюдать основные принципы кибербезопасности: не переходить по подозрительным ссылкам, не сообщать платежные данные по телефону. Общаться с сервисом необходимо только на его официальных площадках и по контактным данным, указанным на сайте», – заключил Брагин.

Ранее в Санкт-Петербурге полиция задержала молодых людей за продажу поддельных пригласительных билетов на праздник выпускников «Алые паруса». Мошенники использовали персональные данные настоящих школьников для создания фальшивых документов.