Российский танкист спас из окружения 10 раненых бойцов в ДНР

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, они зашли вглубь Константинополя, где попали в окружение.. После этого по экипажу ВСУ отработали дронами. Российские танкисты эвакуировались и увидели неподалеку опорный пункт противника. Наводчик экипажа неожиданно упал в окоп к украинским военным, и Унги не осталось ничего, кроме того, что броситься за ним и уничтожить всех, кто находился в опорнике.

«Я туда залетаю, они начали по голове работать, а я снизу их троих, неожиданно, с метра бой был. Я отработал по ним», – передает ТАСС слова Унги.

Так командир не только спас своего сослуживцы, но и при помощи штурмовиков спас еще девять раненых, пройдя 15 километров. После этого группу российских военных эвакуировали.

Унга сообщил, что задача была выполнена на 100%. «И мои пацаны показали себя, и шторма (штурмовики ) наши, пехота себя показала отлично. Все боеспособные, все готовы были. Отработали мы хорошо, и забрали Константинополь», – сказал танкист.

Ранее российские бойцы в ножевом бою уничтожили иностранных наемников в Ялте в ДНР.



