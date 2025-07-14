Европейская гуманность, которую впитали русские интеллигенты, в прошлом уже показывала свое лицемерие, побуждая русскую интеллектуальную элиту поворачиваться лицом на Восток.13 комментариев
Российский танкист спас из окружения 10 раненых бойцов в ДНР
Комвзвода танкистов с позывным Унга группировки войск «Восток» в процессе битвы за Константинополь в ДНР спас наводчика своего танка, уничтожив опорный пункт ВСУ, и вместе с ним вывел из окружения еще девять раненых бойцов, рассказал сам герой.
По его словам, они зашли вглубь Константинополя, где попали в окружение.. После этого по экипажу ВСУ отработали дронами. Российские танкисты эвакуировались и увидели неподалеку опорный пункт противника. Наводчик экипажа неожиданно упал в окоп к украинским военным, и Унги не осталось ничего, кроме того, что броситься за ним и уничтожить всех, кто находился в опорнике.
«Я туда залетаю, они начали по голове работать, а я снизу их троих, неожиданно, с метра бой был. Я отработал по ним», – передает ТАСС слова Унги.
Так командир не только спас своего сослуживцы, но и при помощи штурмовиков спас еще девять раненых, пройдя 15 километров. После этого группу российских военных эвакуировали.
Унга сообщил, что задача была выполнена на 100%. «И мои пацаны показали себя, и шторма (штурмовики ) наши, пехота себя показала отлично. Все боеспособные, все готовы были. Отработали мы хорошо, и забрали Константинополь», – сказал танкист.
Ранее российские бойцы в ножевом бою уничтожили иностранных наемников в Ялте в ДНР.