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    Кому слабый доллар помогает ставить исторические рекорды
    Эксперт объяснил реакцию Лаврова на попытку «коалиции желающих» создать корпус защиты Украины
    Авиаэксперт рассказал о целях перелета украинского Ан-124-100 в Германию
    Лавров неожиданно ответил на приветствие Ким Чен Ына
    Подполье раскрыло маршрут иностранных поставок оружия на Украину
    В Британии спрогнозировали содержание «важного заявления» Трампа
    TWZ объяснил смысл пролета над Киевом самолета Ан-124
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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Как правильно сравнивать Россию и Запад

    Почему-то мы стараемся быть очень справедливыми, когда дело касается наших западных соседей. Мы уверены, что даже малейшая критика в их адрес заставит нас забыть о своих собственных просчетах и недостатках.

    15 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Сказки о «западном рае» для украинцев разбились о реальность

    Июнь 2025 года обесценил нарративы о грядущем «западном рае» для Украины. Перспективы оказаться в ЕС, НАТО, вечно пользоваться защитой США стали абсолютно нереальными. И даже информационно зомбированные украинцы не могут не видеть этого.

    13 комментариев
    Олег Хавич Олег Хавич Польша прямо назвала украинских националистов палачами

    11 июля в Польше стал Днем памяти поляков – жертв геноцида, совершенного украинскими националистами в 40-х годах прошлого века. К этому решению Польша фактически шла 80 лет.

    6 комментариев
    12 июля 2025, 23:23 • Новости дня

    В Раде Шмыгаля назвали одним из кандидатов на пост министра обороны Украины

    В Раде Шмыгаля назвали одним из кандидатов на пост министра обороны Украины
    @ Thomas Imo/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В список претендентов на должность министра обороны Украины входит нынешний глава правительства Денис Шмыгаль, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

    Депутат Рады заявил, что ведомство может возглавить министр цифровой трансформации Михаил Федоров. «Также среди кандидатов – Денис Шмыгаль», – приводит ТАСС текст сообщения.

    На днях Зеленский рассказал, что нынешнего министра обороны Рустема Умерова рассматривают как возможного будущего посла Украины в Вашингтоне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Верховной раде анонсировали отставку премьер-министра Украины. Офис Зеленского хочет заменить Шмыгаля на более лояльного управленца.

    Киев и Вашингтон обсудили вопрос о замене посла Украины в США. В качестве возможных кандидатур на этот пост Bloomberg называло Шмыгаля и Умерова.

    12 июля 2025, 12:38 • Новости дня
    Подполье раскрыло маршрут иностранных поставок оружия на Украину
    Подполье раскрыло маршрут иностранных поставок оружия на Украину
    @ Christoph Soeder/dpa/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооружение для украинских военных обычно доставляют на Украину через порт Измаил, где его перегружают на поезда и отправляют через Николаевскую область, сообщили в пророссийском подполье.

    Иностранное вооружение для украинских военных продолжает поступать через порт города Измаил, передает РИА Новости«. Как рассказал представитель пророссийского подполья, военная техника и оружие чаще всего доставляются судами под видом гражданских грузов, а грузополучателем зачастую указывают Румынию, чтобы скрыть реальное направление поставок.

    После прибытия в порт Измаил имущество перегружают на железнодорожные составы, которые затем отправляются через станцию Колосовка в Николаевской области непосредственно украинским воинским частям. Подпольщики подчеркнули, что этот маршрут известен российским военным, и по нему уже наносились удары.

    Собеседник агентства отметил, что ранее российские военные не раз пытались нарушить этот маршрут, атакуя мост в Затоке. Несмотря на это, украинская сторона оперативно восстанавливала поврежденную инфраструктуру, быстро возвращая маршрут в рабочее состояние.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, одесское подполье пригрозило противодействием французским военным на Украине. Одесское подполье также заявило, что готово к действиям против иностранных солдат. Представители подполья сообщили о взрывах на авиабазе войск Украины под Одессой. Они также заявили о ликвидации боевиков под Николаевом.

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    12 июля 2025, 02:33 • Новости дня
    Спецслужбы Украины заявили о готовности сдавать координаты ВСУ российской разведке
    Спецслужбы Украины заявили о готовности сдавать координаты ВСУ российской разведке
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские силовики сообщили о готовности украинских спецслужб передавать координаты позиций ВСУ для провокаций.

    «Спецслужбы киевского режима для организации провокации внутри страны готовы передать нашей разведке реальные координаты позиций 143 ОМБр», – передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

    По словам источника, командование ВСУ фактически бросило 143-ю ОМБр на великобурлукском направлении в Харьковской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на Харьковском направлении фронта российские военнослужащие группировки «Север» заметили, как артиллерия и операторы дронов ВСУ без разбора обстреливают леса в районе госграницы и пытаются спешно выстроить линию обороны.

    Также сообщалось, что украинские власти организуют масштабную эвакуацию из 325 населенных пунктов Харьковской области из-за обострения ситуации на Купянском направлении.

    Как заявлял глава военно-гражданской администрации Виталий Ганчев Харьковской области, украинские власти эвакуировали жителей Харькова и Купянска, чтобы не оставлять лояльных России граждан. По его словам,  эвакуируют из Харьковской области только молодых людей, оставляя стариков без помощи.

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    12 июля 2025, 17:15 • Видео
    Макрон нашел 50 тыс. солдат для Украины

    Великобритания и Франция договорились об увеличении военного контингента, который предполагается отправить на Украину, до 50 тыс. человек. Что это означает на практике.

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    12 июля 2025, 15:39 • Новости дня
    TWZ объяснил смысл пролета над Киевом самолета Ан-124
    TWZ объяснил смысл пролета над Киевом самолета Ан-124
    @ Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тяжелый транспортный самолет Ан-124-100 с весны 2021 года оставался на аэродроме Святошино, а теперь его вывезли в Германию.

    Американское издание TWZ сообщило, что грузовой самолет Ан-124-100 с номером UR-82073 покинул аэродром Святошино в Киеве, где находился с начала полномасштабных боевых действий. По данным украинской стороны, самолет эвакуировался с Украины и направился в Лейпциг, где располагается представительство компании «Антонов».

    В публикации подчеркивается, что аэродром Святошино за время специальной военной операции практически не пострадал. TWZ приводит слова пользователя @TheIntelFrog из сети X (бывший Twitter, заблокирован в России), который отметил, что самолет мог оставаться в Киеве с марта 2021 года, а его перемещение в Европу связано с необходимостью ремонта или обслуживания.

    Также TWZ обратило внимание на спутниковые снимки от Planet Labs, полученные 2 июля, на которых на территории аэродрома Святошино были замечены два относительно исправных самолета Ан-124.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, гражданский самолет Ан-124-100 авиакомпании «Антонов» был замечен в небе над Киевом. Тяжелый транспортный борт Ан-124, ранее замеченный в районе Киева, переместился в немецкий Лейпциг.

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    12 июля 2025, 11:13 • Новости дня
    Учительница рассказала, почему Зеленский не знал о Волынской резне
    Учительница рассказала, почему Зеленский не знал о Волынской резне
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В школьные годы Владимира Зеленского по истории обучал преподаватель из Львова, не рассказывавший о Волынской резне и событиях на Западной Украине.

    Причины незнания президентом Украины Владимиром Зеленским событий Волынской резни раскрыла бывший педагог и директор 95-й гимназии Кривого Рога Алла Шепилко, передает РИА «Новости» со ссылкой на SHOT. В сообщении говорится, что Шепилко хорошо помнит состав учителей, работавших в школе Зеленского. По ее словам, учителем истории Зеленского был националист, приехавший с Западной Украины.

    Она отмечает, что этот преподаватель представлял боевиков ОУН-УПА*(организации запрещены в России) исключительно с положительной стороны и не затрагивал тему уничтожения поляков украинскими националистами. Шепилко добавила, что сама преподавала математику, но знает о подходе коллеги к истории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Анджей Дуда заявил, что Владимир Зеленский якобы не был осведомлен о Волынской резне до личного общения с ним. Сторонники Бандеры, по мнению издания, убеждают Зеленского не признавать Волынскую резню геноцидом. Российский МИД выразил сомнения в искренности и образованности президента Украины после его заявления о незнании о трагедии.

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    12 июля 2025, 14:07 • Новости дня
    Эксперт объяснил реакцию Лаврова на попытку «коалиции желающих» создать корпус защиты Украины

    Военный эксперт Перенджиев: Лавров разоблачил очередной симулякр Запада в отношении Украины

    Эксперт объяснил реакцию Лаврова на попытку «коалиции желающих» создать корпус защиты Украины
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Сергей Лавров понимает, что в гибридной войне против России Франция и Британия используют симулякры, это же касается заявления Эммануэля Макрона о том, что страны «коалиции желающих» станут патрулировать воздушное и морское пространство Украины, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. В субботу Лавров назвал попытки Запада создать корпус для защиты Украины фантазиями.

    «В ходе гибридной войны против России Франция и Британия используют симулякры. Но Сергей Лавров понимает, что слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что страны «коалиции желающих» начнут патрулировать воздушное и морское пространство Украины после того, как Москва и Киев достигнут соглашения о прекращении огня, – это тоже симулякр», – отметил Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России»..

    По словам военного эксперта, создание термина «симулякр» приписывается французскому социологу и философу Жану Бодрийяру, он означает копию того, чего на самом деле не существует или проще говоря – фейк: «Классическим примером создания симулякра можно назвать сказку датского писателя Ханса Христиана Андерсена «Новое платье короля». А теперь что-то наподобие симулякров пытаются создавать не только европейские лидеры, но и президент США Дональд Трамп. Эти симулякры позволяют Лондону, Парижу и Берлину получать не только экономические, но и политические дивиденды, потому что под военные проекты-симулякры выделяются средства».

    Последнее заявление Макрона от лица «коалиции желающих» создало информационный повод о том, что при благоприятном для себе моменте «европейцы введут войска на Украину, обоснуются в портах Николаевской области и Одессы». «Европейцы именно на это и рассчитывают, а если у них этого не получится, то в любом случае они получат дивиденды», – полагает спикер.

    Поддержка Украины для Запада стала по большей части симулякром, под который создаются образы и «правильная картинка». При этом оказывается и реальная поддержка, которая заключается в передаче Киеву вооружений, в том числе дальнобойных ракет и средств ПВО.

    «Заявления про планы направить на Украину силы сдерживания – это симулякр, как и провокация в Буче или действия «Белых касок» в Сирии в период правления Башара Асада. Но под все это выделяются огромные средства, большая часть которых оседает в карманах западных политиков, Зеленскому и его команде, тоже, кстати, перепадает», – добавил Перенджиев.

    О том, что Россия не воспринимает всерьез фантазии о создании «корпуса многонациональных сил для защиты Украины», заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе своего визита в Северную Корею. «Мы этим особо не интересуемся, но они об этом громко кричат, так что пропускать мимо ушей не получается. Но мы разные фантазии, продвигаемые теми, кто хочет посверкать на международной арене, всерьез не воспринимаем», – сказал Лавров.

    В пятницу президент Франции Эммануэль Макрон заявил по итогам франко-британского саммита в Лондоне, что страны «коалиции желающих» будут патрулировать воздушное и морское пространство Украины после того, как Москва и Киев достигнут соглашения о прекращении огня. По его словам, это будет сделано с целью обеспечить восстановление Вооруженных сил Украины (ВСУ). Французский лидер охарактеризовал инициативу как «стратегический сигнал» Москве.

    Макрон неоднократно говорил о том, что на Украине должны появится европейские военные. В марте по итогам парижского саммита «коалиции желающих» он объявил, что несколько стран намерены направить на Украину силы сдерживания. По его словам, они не заменят ВСУ и не будут миротворцами, а их контингент будет находиться в заранее определенных с украинцами стратегических местах.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в ответ на слова Макрона, что активность западных стран по военному присутствию на Украине отражает антироссийские и милитаристские настроения: «В целом такая настырность европейских руководителей, конечно, укладывается в общую канву нынешних настроений, настроений милитаристских, конфронтационных, антироссийских».

    Песков подчеркнул разочарование Москвы тем, что западные страны игнорируют сигналы России об опасности такого присутствия. Песков добавил, что последовательные и ясные сигналы со стороны Москвы не принимаются во внимание и не находят понимания на Западе.

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    12 июля 2025, 09:39 • Новости дня
    Степашин пригрозил Германии из-за возможных поставок ракет Taurus

    Степашин предупредил ФРГ о последствиях передачи Украине ракет Taurus

    Степашин пригрозил Германии из-за возможных поставок ракет Taurus
    @ Алена Бжахова/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Бывший премьер-министр России Сергей Степашин предупредил канцлера ФРГ, что Россия знает о местонахождении заводов по производству ракет Taurus, и призвал Германию пересмотреть решение о поставках.

    Бывший премьер-министр России Сергей Степашин обратился к канцлеру Германии Фридриху Мерцу, который ранее заявил о намерении поставить на Украину ракеты Taurus, передает РИА «Новости».

    Степашин отметил: «Я не хочу тут обострять ситуацию, но, по крайней мере, я хочу, чтобы Мерц нас услышал… Россия будет расценивать, если такие ракеты пойдут на Украину и будут лететь в центр нашей страны, как включение Германии в активные боевые действия против нашей страны. Со всеми вытекающими отсюда последствиями».

    Степашин напомнил, что России известно местоположение предприятий, где производят ракеты Taurus, и призвал Германию хорошо обдумать свое решение.

    Ранее канцлер Мерц в интервью каналу WDR сообщил, что Германия, как и другие западные страны, сняла ограничения по дальности военных поставок для Украины.

    Президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме отмечал, что применение Taurus повредит отношениям России и Германии, хотя существенного влияния на ход боевых действий не окажет. Российский посол в ФРГ Сергей Нечаев подчеркивал, что Россия внимательно следит за действиями Берлина в вопросе возможных поставок и обучения украинских военных.

    Официальная позиция России заключается в том, что поставки вооружений Киеву препятствуют урегулированию конфликта и втягивают страны НАТО в противостояние. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любые военные грузы для Украины будут считаться законной целью для России, а в Кремле подчеркивали: усиление военной помощи Запада не способствует переговорам и ведет к негативным последствиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Берлине Сергей Нечаев допустил возможность поставки Германией ракет Taurus на Украину.

    Между тем военный эксперт Константин Сивков назвал ложью слова главы ХДС Мерца об обучении украинских военных стрельбе ракетами Taurus.

    Ранее Сергей Степашин рассказал, что российские ЗРК С-300 могли бы эффективно защитить Югославию в 1999 году.

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    12 июля 2025, 17:13 • Новости дня
    Арахамия рассказал, что Зеленского часто били в детстве

    Глава фракции партии «Слуга народа» рассказал, что Зеленского часто били в детстве

    Арахамия рассказал, что Зеленского часто били в детстве
    @ IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава фракции партии «Слуга народа» в украинском парламенте Давид Арахамия рассказал, что Владимир Зеленский в детстве часто подвергался нападкам.

    Арахамия отметил в интервью Би-би-си, Зеленский делился воспоминаниями о том, как рос «евреем маленького роста в Кривом Роге», который является крупным индустриальным городом, передает ТАСС.

    Он уточнил, что Зеленского «часто били» в детстве. Он также привел слова Зеленского: «Найди того, кто главный, ударь его в лицо, и тогда все остальные поймут, что ты человек, с которым стоит иметь дело».

    В субботу жена Зеленского Елена в документальном фильме «История Зеленского» призналась, что надеялась на поражение мужа на выборах 2019 года.

    Ранее президент Владимир Путин рассказал, что его друзья-евреи называют Владимира Зеленского «позором еврейского народа».

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    12 июля 2025, 12:25 • Новости дня
    Российские военные нанесли удары по украинским ТЦК

    ВС России нанесли поражение украинским центрам территориального комплектования

    Российские военные нанесли удары по украинским ТЦК
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение центрам территориального комплектования (ЦТК) Украины.

    Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 133 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО были сбиты две управляемые авиабомбы и 189 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 69 155 беспилотников, 614 ЗРК, 24 194 танка и других бронемашин, 1 576 боевых машин РСЗО, 27 284 орудия полевой артиллерии и минометов, 38 тыс. единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Ранее в субботу стало известно, что украинцы начали активнее сообщать координаты ТЦК после ударов.

    Министерство обороны России на этой неделе подтвердило удары по территориальным центрам комплектования ВСУ. В Харькове и Запорожье зафиксировали взрывы в зданиях военкоматов.

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    12 июля 2025, 07:00 • Новости дня
    Военный эксперт сообщил о почти полном контроле ВС России над Часовым Яром ДНР

    Военный эксперт сообщил о почти полном контроле ВС России над Часовым Яром

    Военный эксперт сообщил о почти полном контроле ВС России над Часовым Яром ДНР
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военные установили контроль над Часовым Яром за исключением одного Шевченковского района, который пока удерживают ВСУ, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «На минувшей неделе наши войска улучшили тактическое положение в Часовом Яре. По сути, у противника остается Шевченковский район. В целом большая часть населенного пункта уже находится под контролем российской армии», – сказал он ТАСС.

    Марочко добавил, что численность украинской группировки почти не изменилась за последнее время, однако «качественный состав украинских боевиков значительно пострадал».

    Он пояснил, что наиболее подготовленные силы и резервы были переброшены из Часова Яра на сумское направление.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава ДНР Денис Пушилин 6 июля отметил положительные сдвиги в ситуации вокруг Часового Яра и анонсировал возможные хорошие новости по этому городу.


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    12 июля 2025, 07:15 • Новости дня
    Мелони позвала Зеленского на ужин воспоминаний об оплате долгов ЕС
    Мелони позвала Зеленского на ужин воспоминаний об оплате долгов ЕС
    @ Domenico Cippitelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони пригласила главу киевского режима Владимира Зеленского на особый ужин для участников конференции по восстановлению Украины, чтобы напомнить о необходимости платить по долгам, пишет L'AntiDiplomatico.

    «Эта марионетка в камуфляже, занимающая деньги, также претендует на то, чтобы диктовать условия поставщикам, считая должным миллионы долларов, потраченные американцами на его поддержку, и терпение», резко критикует портал L'AntiDiplomatico виновника римского собрания по восстановлению Украины.

    В статье отмечается, что американский президент Дональд Трамп не случайно  требовал взамен редкоземельные металлы Украины и напоминал  Зеленскому, что он не в том положении – ни военном, ни экономическом, ни геополитическом – чтобы ходить в Белый дом и хвастаться.

    «Кредиты и гранты должны быть возвращены с (высокими) процентами. Чем дольше продолжается война, тем масштабнее экономическая и социальная катастрофа», – подчеркивает автор статьи.

    Ужин, организованный премьер-министром Италии Джорджей Мелони формально служил подтверждением экономической поддержки, но на деле представлял собой частичное противостояние: долг должен быть погашен, сказано в материале.

    «Так, под размахивание желто-синими флагами и ласки, символические жесты  сочувствия чужим страданиям, «демократические» стервятники втайне надеются преуспеть там, где они потерпели неудачу в прошлом», – резюмирует автор.

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    12 июля 2025, 08:30 • Новости дня
    Украинцы начали активнее сообщать координаты ТЦК после ударов
    Украинцы начали активнее сообщать координаты ТЦК после ударов
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    После серии успешных ударов по территориальным центрам комплектования на Украине местные жители начали чаще передавать их координаты представителям пророссийского подполья, рассказал представитель херсонского сопротивления.

    Как сообщает ТАСС, представитель херсонского сопротивления рассказал о росте активности местных жителей в передаче координат территориальных центров комплектования после недавних успешных ударов по этим объектам в различных областях. Собеседник агентства подчеркнул, что сами удары стали следствием того, что жители сообщают координаты ТЦК.

    Он отметил, что после поражения ряда объектов количество сообщений от граждан заметно выросло. По его словам, причиной этому стал осознание местными жителями возможности добиться реального результата благодаря своим действиям, что усилило их мотивацию к сотрудничеству с подпольем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России подтвердило удары по территориальным центрам комплектования ВСУ. В Харькове и Запорожье зафиксировали взрывы в зданиях военкоматов. В Полтаве взрыв повредил здание военкомата.

    Комментарии (0)
    12 июля 2025, 06:17 • Новости дня
    NYT узнала причину спокойствия Путина перед возможными санкциями Трампа

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин отмахивается от повторений американского коллеги Дональда Трампа и с новой силой продвигается на Украине, заранее оценив возможность давления со стороны США, считают аналитики New York Times.

    «По словам людей, близких к Кремлю, российский лидер убежден, что превосходство Москвы на поле боя растет и что обороноспособность Украины может рухнуть в ближайшие месяцы», – пишет New York Times (NYT).

    Собеседники издания считают, что российский лидер не поступится своими целями ради хороших отношений с Трампом.

    По мере того, как Трамп «дает понять, что разочаровается в Путине», становится яснее: российский лидер готов рискнуть своими отношениями с президентом США ради достижения того, что стало его главной целью, говорится в статье.

    Несмотря на шесть телефонных звонков между двумя лидерами с февраля и два раунда прямых переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, ситуация только обострилась.

    Трамп на этой неделе разразился тирадой о любезности президента России, которая не имеет никакого смысла, отмечает издание.

    «Он мужественный человек, это очевидно», – сказал Путин о Трампе на пресс-конференции в Белоруссии 27 июня.

    Но единственное, чего Путин не сделал, как заявлял Трамп во вторник, так это не предложил значимых уступок по Украине. Тогда же, в Белоруссии Путин отметил, что понимает разочарование Трампа, который признал, что разрешить украинский конфликт оказалось не так просто, как он рассчитывал.

    «По словам двух людей, близких к Кремлю, Путин был готов к тому, что терпение Трампа лопнет. По их словам, он понял, что Трамп может в конечном итоге ввести новые санкции после шести месяцев, в течение которых администрация США не предпринимала против России ничего в связи с Украиной», – отмечает NYT.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России не собирается менять курс по Украине из-за недовольства лидера США Трампа, несмотря на возможность новых санкций со стороны Америки.

    До этого Дональд Трамп пообещал сделать важное заявление по России, которое может быть связано с ужесточением санкций на экспорт нефти.

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    12 июля 2025, 21:19 • Новости дня
    На Украине повторно мобилизовали вернувшихся из плена военных ВСУ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сотрудники территориальных центров комплектования на Украине мобилизуют в ряды ВСУ военных, которые ранее вернулись из российского плена, сообщили в российских силовых структурах.

    В качестве примера приводится случай с активистом майдана Андреем Коломийцем, который вновь оказался в украинской армии после освобождения из плена, передает ТАСС.

    Источник подчеркнул: «Это не первый случай, когда в нарушение Женевской конвенции на Украине повторно мобилизуют вернувшихся из плена солдат. Такое происходит регулярно». Российские силовики отмечают, что практика повторной отправки бывших пленных на фронт стала на Украине обычным явлением.

    Кроме того, в силовых структурах РФ добавили, что на Украине обсуждается видеозапись задержания ветерана ВСУ с ампутированной конечностью, уволенного по состоянию здоровья, в которой участвовали более десяти полицейских. По данным источника, этот человек протестовал против вырубки леса, что и стало поводом для задержания. Инцидент вызвал значительный резонанс среди украинской общественности.

    В четверг украинский журналист Богдан Буткевич, активно защищавший работу военкоматов, был отправлен на службу после потери отсрочки от мобилизации.

    Ранее сообщалось, что на территории Украины фиксируются случаи нападений на сотрудников военкоматов со стороны граждан, что свидетельствует об усилении сопротивления мобилизации.

    В июне стало известно, что подразделение ВСУ агитирует подростков управлять беспилотниками у линии фронта в Харьковской области, привлекая их обещаниями выплат, которые не исполняются. Кроме того, ВСУ используют инвалидов для строительства линии обороны на запорожском направлении, принуждая их рыть окопы.

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    12 июля 2025, 12:13 • Новости дня
    ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК во Львове, Харькове и Луцке
    ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК во Львове, Харькове и Луцке
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на субботу ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины во Львове, Харькове и Луцке.

    Кроме того удары наносились по инфраструктуре военного аэродрома, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В итоге цель удара была достигнута, все назначенные объекты поражены, отчитались в Минобороны.

    Ранее в субботу подполье заявило об ударах по военным объектам Львова, Луцка и Черновцов.

    Накануне сообщалось, что ВС России за неделю нанесли шесть групповых ударов по целям на Украине. В частности, в четверг ВС России поразили групповым ударом объекты ВПК в Киеве.

    Комментарии (2)
    12 июля 2025, 06:47 • Новости дня
    Немецкий генерал Фройдинг пообещал Украине дальнобойное оружие к концу июля

    Tекст: Ирма Каплан

    Немецкий генерал-майор Кристиан Фройдинг заявил, Германия профинансирует Украине закупки ракеты большой дальности в трехзначном количестве.

    Начальник специального штаба по Украине в Федеральном министерстве обороны  ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг отвечает за координацию поставок оружия Киеву.

    По его словам, ситуация на Украине в настоящее время «напряженная в военном отношении», так как российские вооруженные силы «проявляют инициативу в течение нескольких недель, если не месяцев», заявил он телеканалу ZDF.

    «Им нужны системы вооружения, которые проникают далеко в глубь российского пространства и могут атаковать склады, объекты управления, аэродромы и самолеты», – сказал он.

    По его словам, Германия готова предоставить такие системы вооружения, так как глубоко под землей украинцы производят запчасти для западной артиллерии и совершенствуют беспилотники.

    «Первые системы вооружения большой дальности должны быть доставлены уже в конце июля. Это условия соглашения между Министерством обороны Украины и местной промышленностью, которое Германия начала и финансирует с конца мая», – добавил генерал.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Киев запросил у Берлина поставки современных средств ПВО, защищенной техники и оборудования для радиоэлектронной борьбы на сумму в миллиарды евро. До этого власти Германии решили засекретить  информацию о поставках оружия на Украину.

    Дональд Трамп предложил Германии передать Украине батарею ЗРК Patriot. Трамп также пообещал Владимиру Зеленскому помощь в пределах возможностей США.

    Комментарии (6)
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