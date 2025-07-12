Пушков рассказал о «заботливо выношенной личинке русофобов» для рынка нефти

Tекст: Ирма Каплан

По мнению сенатора Пушкова, первая угроза мировым ценам на нефть вокруг Ормузского пролива и его блокировки Ираном в случае эскалации конфликта с Израилем и США, скорее теоретическая.

Практическая связана с инициированным в США законопроектом о 500-процентных пошлинах на российскую нефть.

«Вторая угроза, заботливо выношенная, как личинка хищного насекомого, русофобами из конгресса США, может вызвать рост цен на нефть на мировых рынках до 100 долларов за баррель, что сильно скажется на положении дел в самих США», отметил Пушков в Telegram-канале.

Он считает, что американский лидер Дональд Трамп в этом нисколько не заинтересован. Законопроект способен также нанести значительный ущерб торгово-экономическим интересам США, если не останется на уровне угрозы.

«Удастся ли русофобской коалиции в конгрессе толкнуть Трампа на этот радикальный шаг, отдающий геоэкономическим безумием, – один из главных вопросов», – задается вопросом сенатор.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, законопроект сенатора Линдси Грэма (внесен в реестр террористов и экстремистов в России) на бумаге выглядит как попытка принять самые жесткие и далеко идущие торговые санкции против России, беда только в том, что он равносилен развязыванию торговой войны почти со всем остальным миром.



