Tекст: Дмитрий Зубарев

В период с 11:00 до 11:45 по московскому времени дежурные расчеты ПВО уничтожили семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает Telegram Mинобороны.

Четыре из них были ликвидированы над территорией Брянской области. Три других беспилотника сбиты над территорией Республики Крым.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные за ночь сбили 91 украинский беспилотник. Украинский беспилотник был нейтрализован в небе над Смоленской областью. В результате атаки украинского беспилотника в Горловке погиб мирный житель.