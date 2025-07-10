Келлог призвал разработать новый план Маршалла для Украины

Tекст: Ольга Иванова

Во время выступления на конференции по вопросам восстановления Украины в Риме, передает ТАСС, он заявил: «После Второй мировой войны США и нашим европейским союзникам пришлось превращать разрушенные войной регионы обратно в функционирующие национальные государства. Мы можем увидеть успех таких усилий, в первую очередь благодаря плану восстановления Европы, известному нам как план Маршалла. Соединенные Штаты и европейцы смогут снова возглавить эти усилия по отношению к Украине».

Келлог подчеркнул, что исторический план Маршалла «проложил путь к экономическому партнерству между США и европейскими странами». По его мнению, сейчас требуется выработать схожие меры для поддержки Украины после завершения конфликта.

Планом Маршалла называют программу помощи Европе, запущенную США в 1947 году для восстановления экономики стран, пострадавших во Второй мировой войне. Этот план способствовал не только возрождению экономики, но и укреплению политических и экономических связей между США и Европой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о создании европейского фонда восстановления Украины совместно с Италией, Германией, Францией и Европейским инвестиционным банком. Нидерланды выделили 300 млн евро на восстановление Украины. Дания решила направить дополнительные 435 млн датских крон (примерно 68,23 млн долларов) на восстановление страны. Канцлер Германии Фридрих Мерц анонсировал учреждение фонда для поддержки украинских предпринимателей по примеру послевоенного восстановления Германии через KfW.