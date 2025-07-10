В Румынии госпитализировали людей с подозрением на сибирскую язву

Два жителя Бухареста заразились сибирской язвой после употребления баранины

Tекст: Мария Иванова

Два человека госпитализированы в Бухаресте с подозрением на сибирскую язву после употребления баранины, произведенной в их собственном хозяйстве, сообщает ТАСС.

Как отметили в пресс-релизе Минздрава Румынии, оба пациента сообщили медикам о контакте с мясом с собственной фермы. Сейчас их лабораторные анализы исследуют в Национальном институте военно-медицинских исследований имени Иона Кантакузино.

5 июля родственница госпитализированных также была доставлена в столичную больницу с жалобами на головокружение и головные боли, но позже ее состояние ухудшилось, и она скончалась. Министерство здравоохранения Румынии не уточняет причину ее смерти.

Сибирская язва – это опасное инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Bacillus anthracis и передающееся как диким, так и домашним животным, а также человеку. Болезнь у животных протекает стремительно, часто заканчивается гибелью уже через два-три дня после появления симптомов. У людей смертность при развитии симптомов может достигать 80%, а эффективное лечение возможно только на ранних стадиях заболевания.

Накануне Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека подчеркнула отсутствие риска эпидемического распространения сибирской язвы из Казахстана на территорию России.

Ранее в Таиланде зафиксировали смерть мужчины после заражения сибирской язвой.