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    Те, кто живут в силовом пространстве России, всегда будут ее побаиваться. Наши отношения с соседями на пространстве бывшего СССР и дальше будут периодически сопровождаться недоразумениями вроде тех, что мы имеем сейчас с Баку.

    0 комментариев
    Андрей Афанасьев Андрей Афанасьев Ход СВО подталкивает освободить мавзолей

    Фильм «Мумия» – это попытка осмыслить сам факт нетипичного способа захоронения Ленина, постройки такого неоднозначного с точки зрения смыслов здания и созданного псевдорелигиозного культа.

    31 комментарий
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как добиться того, чтобы тебя отвергли, а потом арестовали

    Кого весь этот пикап успешно соблазняет – так это только закомплексованных, мучительно неуверенных в себе мужчин, которые готовы платить деньги за явно ложное обещание сделать их успешными соблазнителями.

    3 комментария
    1 июля 2025, 14:49 • Новости дня

    Snoop Dogg назвал детей Дурова «щенками»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский рэпер Snoop Dogg оскорбительно обратился к основателю Telegram Павлу Дурову по поводу слухов о количестве его детей.

    «Йоу, Дуров, слышал, у тебя уже 106 детей? Чел, да ты не детей заводишь, а плодишь щенков» – написал рэпер в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости». Он также рекомендовал Дурову «притормозить» с этим.

    В ответ Дуров пошутил, что может «поделиться несколькими советами» с рэпером, и пригласил Snoop Dogg перейти для дальнейшего общения в мессенджер Telegram, подчеркнув, что там «правит конфиденциальность».

    Ранее Дуров сообщил, что его «донорская активность помогла более чем 100 парам в 12 странах завести детей». Он также заявил о намерении раскрыть свой ДНК-код.

    30 июня 2025, 21:05 • Новости дня
    Россия ввела санкции против крупнейшего производителя грузовиков в мире

    Правительство внесло Daimler Truck AG в санкционный перечень иностранных компаний

    Россия ввела санкции против крупнейшего производителя грузовиков в мире
    @ IMAGO/Arnulf Hettrich/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Немецкий автоконцерн Daimler Truck AG был официально включен в российский санкционный список согласно обновленному постановлению, опубликованному на портале правовых актов.

    Правительство России внесло компанию Daimler Truck AG из Германии в перечень юридических лиц, в отношении которых действуют специальные экономические меры, передает РИА «Новости». Соответствующий документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

    В тексте постановления указано: «Дополнить перечень юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры… Daimler Truck AG / Даймлер Трак АГ (Германия)».

    Ранее Daimler Truck владел 15% акций российского автопроизводителя «Камаз». В феврале 2024 года стало известно, что немецкая компания продала свою долю, однако генеральный директор «Камаза» не сообщил, кому именно были переданы акции.

    Daimler Truck Holding AG - крупнейший производитель грузовых автомобилей и автобусов. Создана в 2021 году путем выделения в отдельное предприятие дочерней структуры Mercedes-Benz Group.  Производит тягачи, грузовые автомобили и автобусы под торговыми марками BharatBenz, Freightliner, FUSO, Mercedes-Benz, Setra, Thomas Built Buses и Western Star.

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    30 июня 2025, 18:20 • Новости дня
    Установлены исполнившие песню о Бандере в Тольятти
    Установлены исполнившие песню о Бандере в Тольятти
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Личности участников инцидента с песнями о Степане Бандере в тольяттинском парке установлены, сообщили в следственном управлении СК по Самарской области.

    Всего было семь участников события, проводятся следственные действия, назначена лингвистическая экспертиза, пояснили в ведомстве ТАСС.

    Источник агентства в правоохранительных органах пояснил, что речь идет о несовершеннолетних, их доставили в следственный отдел. Там им объявили об уголовном деле и провели беседу. Планируется освободить их под подписку о невыезде.

    Ранее в Тольятти завели уголовное дело о реабилитации нацизма после появления видео, на котором группа подростков в городском парке поет песню, посвященную Степану Бандере.

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    30 июня 2025, 21:40 • Видео
    Бунт студентов в Сербии. Вучич устоит?

    Сербы отметили свой главный национальный праздник Видовдан драками с полицией и перекрытием дорог, требуя отставки президента страны Александра Вучича. В чью пользу этот праздник непослушания?

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    30 июня 2025, 21:14 • Новости дня
    В Азербайджане задержали сотрудницу Ruptly
    В Азербайджане задержали сотрудницу Ruptly
    @ Алексей Майшев/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Редактор международного видеопортала Ruptly была задержана в Азербайджане, куда она прибыла в частном порядке по согласованию с редакцией.

    Сотрудница Ruptly Айтекин Гусейнова была задержана в Баку у офиса Sputnik, когда снимала на телефон обыски, проходившие в здании, сообщила редакция агентства, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что Гусейнова, обладающая гражданством России и Азербайджана, находилась в Баку с частным визитом. По просьбе редакции она направилась к офису «Sputnik Азербайджан», чтобы снять на телефон проходящие обыски.

    В редакции Ruptly добавили, что Гусейнова самостоятельно предложила помощь в освещении событий вокруг задержания коллег из Sputnik. Примерно в 16.00 мск она прибыла к зданию офиса и вскоре сообщила о съемке ареста. После этого связь с ней прервалась.

    Позже мать журналистки подтвердила факт задержания.

    Ранее в Баку азербайджанские силовики задержали главу редакции «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова.

    Сообщалось, что Азербайджан провел силовую операцию в офисе Sputnik в Баку. Спикер МИД России Мария Захарова заявила об отказе Азербайджана допустить дипломатов к журналистам в Баку.

    Министерство иностранных дел России вызвало посла Азербайджана из-за ситуации с российскими журналистами.

    На ваш взгляд
    Как долго продлится напряженность в отношениях между Россией и Азербайджаном?





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    14 комментариев

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    30 июня 2025, 21:56 • Новости дня
    Задержанные в Екатеринбурге азербайджанцы подозреваются в гибели 44 человек

    Tекст: Вера Басилая

    В Екатеринбурге задержанные по делу об ОПГ могут быть связаны с массовым отравлением спиртосодержащей жидкостью осенью 2021 года, когда жертвами стали 44 человека, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Фигуранты резонансного дела о заказных убийствах в Екатеринбурге могут быть причастны к организации поставок суррогатного алкоголя, из-за которого осенью 2021 года погибли 44 человека. По предварительным данным, ОПГ владела сетью киосков, где реализовывали контрафактную табачную продукцию и поддельный алкоголь, передает РИА «Новости».

    Собеседник агентства отметил, что организаторами указанных поставок были «одни из задержанных». Встречи членов группировки происходили в ресторане «Баку Плаза» и кафе «Каспий» в Екатеринбурге.

    Торговля суррогатом велась в торговых павильонах города, стоимость напитка составляла от 100 до 140 рублей за литр. В одной из партий спиртосодержащей жидкости был зафиксирован метанол в смертельно опасной концентрации, всего от отравления пострадал 51 человек.

    В 2021 году семеро обвиняемых по этому делу были приговорены к срокам от трех лет условно до шести с половиной лет колонии. Позднее Свердловский областной суд ужесточил наказания для шести фигурантов до девяти-десяти лет лишения свободы.

    На прошлой неделе следователи задержали участников группировки по новому делу об убийствах и покушениях, совершенных в 2001, 2010 и 2011 годах. Основным мотивом этих преступлений, по версии следствия, стал передел сфер влияния в бизнесе. В рамках расследования проведено 14 обысков, 11 осмотров транспорта и помещений, а также 10 допросов свидетелей. Один из подозреваемых скончался от сердечной недостаточности, причины смерти другого устанавливаются. Несколько задержанных согласились сотрудничать со следствием и дали признательные показания.

    На ваш взгляд
    Как долго продлится напряженность в отношениях между Россией и Азербайджаном?





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    14 комментариев

    Напомним, суд в Екатеринбурге взял под стражу подозреваемых в тяжких преступлениях, совершенных еще несколько лет назад. В частности, выходцы из Азербайджана Мазахир и Акиф Сафаровы были взяты под стражу до 19 июля по ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). В том числе задержанные подозреваются в убийствах по найму. По версии следствия, они были причастны к покушениям на убийство, совершенным в 2001, 2010 и 2011 годах.

    После этого инцидента МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в Баку после задержаний подозреваемых в нескольких убийствах в Екатеринбурге.

    Азербайджанская сторона намерена провести свою экспертизу тел фигурантов дела, которые были выходцами из Азербайджана.

    В ответ на задержания членов этнической ОПГ власти Азербайджана отменили культурные мероприятия с участием российских учреждений, отказались от встречи с делегацией Федерального собрания и инициировали обыск в офисе агентства Sputnik.

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    30 июня 2025, 18:12 • Новости дня
    Путин дал совет, как правильно качать пресс

    Путин рассказал футболистам Херсонской области, как правильно качать пресс

    Путин дал совет, как правильно качать пресс
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Во время онлайн-совещания по развитию Донбасса и Новороссии президент России Владимир Путин обратил внимание на тренировку футболистов из Херсонской области и дал совет по технике упражнения на пресс.

    Президент России Владимир Путин во время совещания по вопросам развития Донбасса и Новороссии заметил на экране тренировку футболистов из Херсонской области, передает ТАСС.

    Он обратился к директору новой школы в Геническом районе Ильмии Челебиеву с вопросом о происходящем за его спиной в кадре.

    После того как Челебиев подтвердил наличие спортсменов на новой спортплощадке, Путин отметил: «Вот видите, я вижу то, что они делают – пресс подкачивают. Ручки лучше бы за голову закладывать, а не просто так приподниматься». Президент также жестом показал, как именно нужно держать руки при выполнении упражнения.

    Глава государства порекомендовал директору школы передать этот совет футболистам. На это Челебиев пообещал: «Обязательно!»

    Ранее Владимир Путин заявил, что Донбасс и Новороссия должны достигнуть российских стандартов по всем ключевым показателям и по качеству жизни людей к 2030 году.

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    1 июля 2025, 09:48 • Новости дня
    В Красноярском крае возбудили дело по факту насилия над ребенком в летнем лагере

    Tекст: Александра Юдина

    В Красноярском крае трое подростков стали фигурантами уголовного дела после инцидента в летнем лагере с 10-летним мальчиком, сообщает Сухобузимский межрайонный следственный отдел ГСУ СК по Красноярскому краю и Республики Хакасия.

    На сайте ведомства указано, что уголовное дело возбуждено по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении десятилетнего мальчика.

    По данным следствия, 25 и 27 июня трое подростков в возрасте 11 и 13 лет совершили противоправные действия в одном из летних лагерей Красноярского края. Ребенок рассказал о случившемся своей маме и воспитателю учреждения.

    В рамках расследования назначен комплекс судебных экспертиз. Следственные органы приняли необходимые меры для документирования всех обстоятельств произошедшего и установления полной картины преступления.

    Ранее Дзержинский районный суд Нижнего Тагила арестовал до 2 ноября обвиняемого в изнасиловании и убийстве 11-летней девочки.

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    30 июня 2025, 23:28 • Новости дня
    Госдеп США ответил на слова Лаврова об угрозе краха НАТО

    США в ответ на слова Лаврова заявили о «возвращении» НАТО к «первичной задаче»

    Госдеп США ответил на слова Лаврова об угрозе краха НАТО
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс прокомментировала заявление главы МИД России Сергея Лаврова об угрозе краха НАТО из-за увеличения военного бюджета.

    Брюс попросили прокомментировать слова российского министра. «Что мы знаем, и что, очевидно, беспокоит Россию, это тот факт, что НАТО вернется к своей первичной задаче по сдерживанию», – приводит ее ответ РИА «Новости».

    Брюс также подчеркнула, что увеличение военных расходов даст НАТО возможность лучше защищать безопасность Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры стран НАТО приняли коммюнике по итогам саммита в Гааге, в котором согласились увеличить оборонные расходы до 5% ВВП. Лавров заявил, что существенное увеличение оборонных расходов странами НАТО может обернуться распадом альянса.

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    30 июня 2025, 19:30 • Новости дня
    Экс-тренер сборной России по фристайлу Васильев погиб в зоне СВО

    Бывший тренер сборной России по фристайлу погиб в зоне СВО

    Экс-тренер сборной России по фристайлу Васильев погиб в зоне СВО
    @ ski-rus.com

    Tекст: Денис Тельманов

    В зоне проведения спецоперации погиб экс-тренер российской сборной по фристайлу Никита Васильев, ранее командовавший десантно-штурмовым подразделением.

    О гибели бывшего главного тренера сборной России по фристайлу Никиты Васильева в зоне спецоперации сообщает Федерация фристайла Петербурга, передает РИА «Новости». Васильев был командиром десантно-штурмового подразделения на линии боевых действий.

    До службы в рядах Вооруженных сил Васильев семь лет работал тренером в сборной России по фристайлу. Под его руководством спортсмены одерживали победы на международных соревнованиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, актер театра и кино Вадим Алферов погиб в Курской области. Житель Екатеринбурга Константин Буйновский перестал выходить на связь после обстрела в Донбассе при выполнении боевой задачи.

    В зоне спецоперации на Украине погиб бывший министр по делам территориальных образований Саратовской области Павел Беликов.

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    30 июня 2025, 22:17 • Новости дня
    ВСУ атаковали Донецк ракетами Storm Shadow
    ВСУ атаковали Донецк ракетами Storm Shadow
    @ MBDA/ABACAPRESS.COM/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Донецк подвергся атаке ракет Storm Shadow со стороны Вооруженных сил Украины, сообщили оперативные службы ДНР. Информационные агентства сообщают, что погиб один человек.

    «Информация о повреждениях уточняется», – сообщили в оперативных службах.

    По данным ТАСС, один человек погиб и по меньшей мере двое мирных жителей ранены.

    РИА «Новости» сообщает, что жертвой обстрела стала женщина. Также сообщается, что в результате атаки повреждения получили как минимум пять машин и несколько зданий, включая супермаркет.

    Напомним, над центром Донецка прозвучали взрывы, загорелись торговые ряды на рынке «Сокол».

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    30 июня 2025, 20:02 • Новости дня
    В Германии исчез миллиард евро при выделении помощи Украине

    СМИ сообщили о недостаче миллиарда евро в военном бюджете Германии для Украины

    В Германии исчез миллиард евро при выделении помощи Украине
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В оборонном бюджете Германии на следующий год неожиданно обнаружилась разница в один миллиард евро, предназначенный для военной поддержки Украины.

    Информация о недостаче появилась в публикации издания Bild, передает Bild. Журналисты отмечают, что ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявлял о намерении выделить на военную помощь Украине девять миллиардов евро на 2025 год. Однако в окончательном проекте бюджета, представленном министерством финансов Германии, эта сумма снизилась до восьми миллиардов евро.

    По данным Bild, Писториус анонсировал сумму в девять миллиардов евро при визите в Киев 12 июня. Спустя неделю министерство обороны уточнило, что только 7,3 млрд евро уже одобрены парламентом, а 1,9 млрд ожидают одобрения в бундестаге. В итоге, сумма, заложенная в бюджете, оказалась меньше заявленной.

    Журналисты Bild называют ситуацию в оборонном ведомстве Германии «финансовым хаосом». Также отмечается, что 23 июня был представлен и утвержден проект бюджета, в котором предусмотрено только 8,3 млрд евро для поддержки Украины. Ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль сообщил, что вместе с Писториусом направил письмо странам ЕС с просьбой предоставить Украине дополнительные системы ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль прибыл в Киев с необъявленным визитом и заявил о сохранении поддержки Украины, включая поставки оружия.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц отказался звонить президенту России Владимиру Путину, опасаясь обострения ситуации на Украине после таких контактов. Дональд Трамп на пресс-конференции в Гааге ушел от прямого ответа о дальнейшей военной поддержке Украины и ограничился комментарием о будущих решениях.

    Комментарии (14)
    30 июня 2025, 16:38 • Новости дня
    ООН сообщила о казнях россиян украинскими военными
    ООН сообщила о казнях россиян украинскими военными
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские военные, по данным доклада ООН, с февраля 2022 года казнили не менее 26 российских военнослужащих.

    Согласно данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, опубликованным в Женеве, украинские военные февраля 2022 года казнили по меньшей мере 26 российских солдат, находившихся в плену или раненных, передает «РИА Новости».

    Один из последних подтвержденных случаев произошел в Донецкой области в конце 2024 года, еще один инцидент зафиксирован в Харьковской области в феврале 2025 года.

    Доклад УВКПЧ сообщает, что большинство казней российских военнослужащих были совершены в 2022 году и начале 2023 года. Уточняется, что все жертвы были мужчинами и не принимали участия в боевых действиях на момент казни.

    Ранее Совет по правам человека передал международным организациям документы с доказательствами расстрела на Украине российских пленных военных.

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    1 июля 2025, 02:29 • Новости дня
    Маск назвал США страной под властью Партии жирных свиней
    Маск назвал США страной под властью Партии жирных свиней
    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Хотя республиканцы и демократы делают вид, что в США действуют две партии, это однопартийная система, страной правит Партия жирных свиней, заявил американский предприниматель Илон Маск, призвав создать новую политическую партию в США.

    «Учитывая безумные расходы по этому законопроекту, который увеличивает потолок долга на рекордные 5 трлн долларов, очевидно, что мы живем в однопартийной стране – с Партией жирных свиней (Porky pig party)», – заявил Маск в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Он добавил, что настало время «для новой политической партии, которая действительно заботится о людях». По его словам, если «безумный законопроект о расходах» будет принят, «на следующий день будет создана партия «Америка».

    «Нашей стране нужна альтернатива однопартийцам-демократам-республиканцам, чтобы у людей действительно был голос», – заявил Маск, добавив, что республиканцы и демократы «только притворяются, что это две партии». Он повторил, что в США, по его мнению, «всего лишь одна партия».

    Он возмутился тем, что законодатели поддерживают «законопроект о долговом рабстве с самым большим в истории повышением потолка долга». Маск осудил членов Конгресса, которые прежде выступали за сокращение государственных расходов, а теперь выступили в поддержку увеличения долга. «И они проиграют свои праймериз в следующем году, даже если это будет последнее, что я сделаю на Земле», – заявил Маск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, между Маском и президентом США Дональдом Трампом произошел конфликт, сопровождавшийся взаимными угрозами. Поводом к ссоре послужила инициатива главы Белого дома о налоговых послаблениях One Big Beautiful Bill («Один большой прекрасный билль»). Позднее Маск выразил сожаление по поводу некоторых своих сообщений о Трампе. СМИ сообщили, что Маск позвонил в понедельник президенту США. При этом Маск призывает «убить билль».

    Проект закона предполагает увеличение потолка госдолга США на 5 трлн долларов, сокращение ряда социальных программ и рост военных расходов, а также сохранение налоговых льгот .

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    30 июня 2025, 20:16 • Новости дня
    Танкер с нефтью взорвался у берегов Ливии
    Танкер с нефтью взорвался у берегов Ливии
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    У берегов Ливии произошел взрыв на танкере Vilamoura с 1 млн баррелей нефти, при этом разлива сырья и жертв среди экипажа удалось избежать.

    В результате происшествия было затоплено машинное отделение, однако утечки нефти не произошло, а экипаж судна не пострадал, передает РБК.

    Причины взрыва пока неизвестны. Судно вышло под флагом Маршалловых Островов из порта Зейтина и следовало в Гибралтар. На данный момент его буксируют в Грецию для оценки ущерба, завершить операцию планируют к 2 июля.

    По данным MarineTraffic, Vilamoura находится сейчас в Восточном Средиземноморье. Как уточняет агентство, в апреле и мае танкер заходил в российские порты для перевозки казахстанской нефти через Усть-Лугу и терминал КТК около Новороссийска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее польские власти приняли решение отправить российский танкер «Хатанга» на утилизацию.

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    30 июня 2025, 17:48 • Новости дня
    Азербайджанские силовики задержали руководителей «Sputnik Азербайджан»
    Азербайджанские силовики задержали руководителей «Sputnik Азербайджан»
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Баку азербайджанские силовики задержали главу редакции «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова.

    Журналистам предъявлены обвинения «в связях с ФСБ», передает РИА «Новости» со ссылкой на Sputnik Армения. Дипломатов российского посольства к задержанным не допустили. Агентство предпринимает попытки установить связь с задержанными сотрудниками.

    При этом никаких официальных уведомлений о запрете на профессиональную деятельность в Азербайджане ни Картавых, ни Белоусов ранее не получали.

    На ваш взгляд
    Как долго продлится напряженность в отношениях между Россией и Азербайджаном?





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    14 комментариев

    Ранее Азербайджан провел силовую операцию в офисе Sputnik в Баку. Спикер МИД России Мария Захарова заявила об отказе Азербайджана допустить дипломатов к журналистам в Баку.

    Министерство иностранных дел России вызвало посла Азербайджана из-за ситуации с российскими журналистами.

    Комментарии (39)
    1 июля 2025, 11:48 • Новости дня
    В Баку заявили о смерти братьев Сафаровых в Екатеринбурге от множественных травм

    Tекст: Александра Юдина

    Генеральный директор Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Минздрава Азербайджана Адалят Гасанов объявил причину смерти братьев Сафаровых.

    По его словам, причиной смерти братьев Гусейна и Зияддина Сафаровых, фигурантов дела об убийствах в Екатеринбурге, стал «тяжелый посттравматический шок в результате полученных травм», передает ТАСС.

    По словам Гасанова, на телах обнаружены множественные повреждения, предположительно, нанесенные тупым предметом.

    Ранее ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Акифа Сафарова, обвиняемого по делу об убийствах прошлых лет.

    Напомним, МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых после задержаний подозреваемых в нескольких убийствах в Екатеринбурге.

    Комментарии (22)
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    Исполнители песни о Бандере в Тольятти бросили вызов обществу

    Подростки из Тольятти стали фигурантами дела о реабилитации нацизма. Поводом для проверки силовиков послужило видео, на котором, предположительно, выпускники пели песни о Степане Бандере, гимн Украины и кричали: «Мы за Украину!» По мнению экспертов, инцидент показал, что противник активизировал работу с несовершеннолетними. Какие риски несет такая пропаганда и как можно ей противодействовать? Подробности

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    «Декоммунизаторы» Литвы сломали зубы о советскую поэтессу

    В Литве самораспустилась государственная комиссия по десоветизации. Фактически перед нами едва ли не крушение литовской национальной идеи – ведь вся идеология Вильнюса выстроена на концепции «советской оккупации». Но оказалось, даже в Литве «декоммунизация» имеет пределы, а комиссия столкнулась со всеобщей ненавистью. Как и почему такое произошло? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Бунт студентов в Сербии. Вучич устоит?

      Сербы отметили свой главный национальный праздник Видовдан драками с полицией и перекрытием дорог, требуя отставки президента страны Александра Вучича. В чью пользу этот праздник непослушания?

    • За что судят премьера Израиля

      В понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предстанет перед судом. Президент США Дональд Трамп требует помиловать его как «героя войны». На что-то такое и рассчитывал израильский премьер, когда нападал на Иран. Но, вероятно, просчитался.

    • Над Урсулой сгустились тучи. Уволят?

      На главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен посыпались удары со всех сторон. В Европарламенте хотят вынести ей вотум недоверия и уже набрали нужное количество голосов для запуска этого процесса. Устоит ли лучшая подруга Владимира Зеленского в ЕС?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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