В Турции зафиксирована масштабная вспышка ящура

Tекст: Евгения Караваева

Решение о массовом закрытии приняли власти страны, передает РИА «Новости». Генеральный департамент по пищевому контролю при министерстве сельского и лесного хозяйства направил срочное сообщение во все провинции страны, а их 81, требуя немедленно прекратить работу торговых точек до дальнейших распоряжений.

«Просим немедленно закрыть до дальнейших распоряжений все торговые точки, работающие в вашей провинции, поскольку интенсивная мобильность животных и посетителей в местах продажи животных, таких как животноводческие рынки… представляет высокий риск распространения болезни», – говорится в документе

Ведомство подчеркнуло, что в регионах с выявленными случаями заражения введен карантин. Также сообщается о наличии вакцины, но в кратчайшие сроки массовая вакцинация невозможна.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Россельхознадзор сообщил, что вспышка ящура в Германии могла быть вызвана бесконтрольным перемещением животных через территорию Европейского союза и Украины.

А в партии куриного филе из Казахстана, которая поставлялась в Россию, обнаружили опасную бактерию листерию.