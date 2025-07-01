Те, кто живут в силовом пространстве России, всегда будут ее побаиваться. Наши отношения с соседями на пространстве бывшего СССР и дальше будут периодически сопровождаться недоразумениями вроде тех, что мы имеем сейчас с Баку.0 комментариев
В Турции зафиксирована масштабная вспышка ящура
Все животноводческие рынки в Турции приостановили работу после резкого увеличения числа случаев ящура, зафиксированного после Курбан-байрама в июне.
Решение о массовом закрытии приняли власти страны, передает РИА «Новости». Генеральный департамент по пищевому контролю при министерстве сельского и лесного хозяйства направил срочное сообщение во все провинции страны, а их 81, требуя немедленно прекратить работу торговых точек до дальнейших распоряжений.
«Просим немедленно закрыть до дальнейших распоряжений все торговые точки, работающие в вашей провинции, поскольку интенсивная мобильность животных и посетителей в местах продажи животных, таких как животноводческие рынки… представляет высокий риск распространения болезни», – говорится в документе
Ведомство подчеркнуло, что в регионах с выявленными случаями заражения введен карантин. Также сообщается о наличии вакцины, но в кратчайшие сроки массовая вакцинация невозможна.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Россельхознадзор сообщил, что вспышка ящура в Германии могла быть вызвана бесконтрольным перемещением животных через территорию Европейского союза и Украины.
А в партии куриного филе из Казахстана, которая поставлялась в Россию, обнаружили опасную бактерию листерию.