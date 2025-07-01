Tекст: Антон Антонов

Генерал призвал сделать все возможное для изменения хода украинского конфликта, что многие восприняли как признание Франции воюющей стороной, передает РИА «Новости» со ссылкой на Le Figaro.

В комментариях пользователи выразили возмущение и опасения по поводу вовлечения Франции в конфликт. Один из них пишет: «Мы воюем с Россией? Это заявление абсолютно возмутительно. Это показывает, до какой степени Макрон втягивает нас в историю, которая нас не касается».

Другой комментатор отметил, что дальше скрывать факты от граждан становится невозможным. Еще один пользователь подчеркнул, что сейчас «приятнее быть американцем или русским, чем французом». Некоторые читатели также усомнились в компетентности экспертов, напомнив их прежние заявления о скором исчерпании запасов российских танков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, именно Париж продвигает идею введения на Украину натовских войск в качестве «миротворцев». Президент Франции Эммануэль Макрон также поддерживал идею направить западных военных инструкторов на Украину. Он заявлял, что в какой-то момент стране «придется проводить наземные операции, чтобы противостоять русским силам».

