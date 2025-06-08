7 июня – день рождения Петра Чаадаева, скорее публициста, чем философа, скорее иноагента, чем патриота. Он был объявлен сумасшедшим, но это вряд ли – просто Родину не любил.9 комментариев
Авиакомпания объяснила возврат рейса Москва – Анадырь в аэропорт Шереметьево
Авиакомпания назвала причину возвращения рейса Москва – Анадырь в Шереметьево
Пассажирский самолет сообщением Москва – Анадырь вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности, связанной с системой кондиционирования, сообщили в авиакомпании «Россия».
«Командир воздушного судна рейса FV6865 Москва – Анадырь от 8 июня принял решение о возврате в аэропорт вылета по причине замечания по работе системы кондиционирования. Посадка выполнена в штатном режиме в 20.20 мск», – цитирует пресс-службу авиакомпании РИА «Новости».
Руководство авиакомпании приняло решение выполнить рейс на резервном самолете. Пока пассажиры ожидали вылета, им предоставили напитки, добавили в компании.
Ранее в соцсетях появились сведения о вернувшемся в Шереметьево авиалайнере сообщением Москва – Анадырь.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в воскресенье три пассажирских самолета изменили маршрут и приземлились на запасных аэродромах из-за грозы и подтопления терминала во «Внуково».