Опубликованы списки погибших бойцов ВСУ, от которых отказался Зеленский

Балицкий опубликовал списки погибших бойцов ВСУ, которых не забрал Киев

Tекст: Вера Басилая

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал в своем Telegram-канале идентификационные данные погибших военнослужащих ВСУ, от которых отказалась украинская сторона.

В опубликованных списках указаны имена, способы идентификации тел, номера мешков и места гибели украинских военных.

Балицкий заявил, что публикация призвана помочь родственникам найти погибших, поскольку, по его словам, киевские власти скрывают эти данные от людей. Он выразил мнение, что украинское руководство намеренно отказывается принимать тела и не выплачивает компенсации семьям, чтобы скрыть реальные потери.

Балицкий подчеркнул, что договоренности по выдаче тел были достигнуты на втором этапе переговоров, однако украинская сторона не выполняет взятые обязательства. По словам губернатора, до тех пор, пока военный числится пропавшим без вести, помощь его семье не выплачивается.

Он также отметил, что власти Украины игнорируют договоренности, достигнутые 6 июня в Стамбуле, и обвинил Евросоюз и англосаксонские страны в подогревании конфликта и поставках вооружения Киеву.

Ранее генерал-лейтенант Александр Зорин сообщил, что Россия передала украинской стороне список из 640 фамилий для обмена и начала масштабную гуманитарную акцию по репатриации более 6 тыс. тел погибших.

Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что киевский режим отказывается забирать тела, опасаясь признать гибель 6 тыс. военных и выплачивать компенсации вдовам.

Минобороны уточнило, что Украина не вышла на контакт, поэтому обмен телами не состоялся.

Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что киевскому режиму не нужны свои граждане ни живые, ни мертвые.