Tекст: Вера Басилая

Глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев сообщил, что среди солдат Вооруженных сил Украины наблюдается паника, передает ТАСС.

По его словам, военнослужащие не желают служить и при первой возможности стараются сдаться российским войскам. Ганчев пояснил, что мобилизация на Украине проводится насильственно, а обстановка на фронте усугубляет негативные настроения среди украинских солдат.

Он отметил, что российские войска активно продвигаются по всем направлениям линии фронта, за прошедшую неделю Минобороны России сообщило об освобождении трех населенных пунктов в ДНР и четырех в Сумской области. Ганчев добавил, что успехи российской армии приводят к росту числа желающих попасть в плен к военным России среди украинских бойцов.

Ранее пленный военнослужащий ВСУ заявил об отсутствии желания воевать «за сумки жены Зеленского».

Украинские военные из трех бригад ВСУ ранее сложили оружие и сдались в плен на Южно-Донецком направлении. Часть этих военных ранее была мобилизована насильно.