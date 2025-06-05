В Театре Пушкина опровергли госпитализацию Веры Алентовой

Пресс-служба Театра имени Пушкина опровергла госпитализацию Веры Алентовой

Tекст: Елизавета Шишкова

Информация о госпитализации народной артистки Веры Алентовой не соответствует действительности, передает ТАСС. Пресс-секретарь театра Татьяна Носачева заявила, что актриса здорова и находится в хорошем самочувствии.

Она отметила: «Оба утверждения – фейк. С Верой Валентиновной, слава богу, все в порядке. Она чувствует себя хорошо».

Носачева добавила, что Алентова примет участие в предстоящих спектаклях театра. 25 июня состоится постановка «Мадам Рубинштейн», а 28 июня – «Семейка Краузе» также с ее участием. Ранее в одном из телеграм-каналов появилась информация о госпитализации актрисы и проведенной операции, но эта информация опровергнута официально.

Вера Алентова – выпускница Школы-студии МХАТ, с 1965 года играет на сцене Московского драматического театра имени Пушкина. Она известна ролями в таких фильмах, как «Москва слезам не верит», «Ширли-мырли» и других.

Как писала газета ВЗГЛЯД, актер Михаил Боярский был госпитализирован после падения с высоты около трех метров во время спектакля.

Врачи запретили ему выходить на сцену театра имени Ленсовета в Петербурге до конца сезона.