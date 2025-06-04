Певец Mr Credo накопил почти 30 неоплаченных штрафов ГИБДД

Tекст: Вера Басилая

Почти 30 неоплаченных штрафов ГИБДД числится за российским певцом Mr. Credo (Александр Махонин), передает ТАСС.

По данным базы исполнительных производств, приставы начали открывать дела в отношении артиста с конца 2023 года. Сейчас в отношении Mr. Credo открыто 27 исполнительных производств, а сумма долга вместе с исполнительскими сборами превышает 25 тыс. рублей.

Кроме штрафов ГИБДД, певец также обязан оплатить две госпошлины почти на 3 тыс. 300 рублей с учетом сборов. Помимо этого, у него есть иные штрафы за административные правонарушения на сумму 1 тыс. 600 рублей. В общей сложности задолженности Mr. Credo составляют более 30 тыс. рублей.

Mr. Credo известен как певец, поэт, композитор и музыкальный продюсер. На данный момент артист публично не комментировал сложившуюся ситуацию с долгами.

Ранее сообщалось, что сумма долгов журналиста Евгения Киселева (признан иноагентом) в России достигла почти 3,2 млн рублей.