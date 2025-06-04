Ездящие в Киев европейские политики уверены, что даже случайно никогда русская армия не ударит по идущему поезду – потому что там, скорее всего, едут гражданские, дети и прочие нон-комбатанты. Потому что русские не воюют с гражданскими. А Украина – воюет.0 комментариев
Певец Mr Credo накопил почти 30 неоплаченных штрафов ГИБДД
Российский музыкант Alexander Махонин, известный как Mr. Credo, оказался должен государству более 30 тыс. рублей по различным штрафам и сборам.
Почти 30 неоплаченных штрафов ГИБДД числится за российским певцом Mr. Credo (Александр Махонин), передает ТАСС.
По данным базы исполнительных производств, приставы начали открывать дела в отношении артиста с конца 2023 года. Сейчас в отношении Mr. Credo открыто 27 исполнительных производств, а сумма долга вместе с исполнительскими сборами превышает 25 тыс. рублей.
Кроме штрафов ГИБДД, певец также обязан оплатить две госпошлины почти на 3 тыс. 300 рублей с учетом сборов. Помимо этого, у него есть иные штрафы за административные правонарушения на сумму 1 тыс. 600 рублей. В общей сложности задолженности Mr. Credo составляют более 30 тыс. рублей.
Mr. Credo известен как певец, поэт, композитор и музыкальный продюсер. На данный момент артист публично не комментировал сложившуюся ситуацию с долгами.
Ранее сообщалось, что сумма долгов журналиста Евгения Киселева (признан иноагентом) в России достигла почти 3,2 млн рублей.