Вот выращивали же враги нашу оппозицию – прикармливали, вваливали какие-то средства USAID, ждали от них по сигналу из центра мощного удара в спину своему бывшему народу и стране. А на деле они оказались кучкой унылых клоунов.20 комментариев
Киселев накопил долги по кредитам и штрафам в России на сумму 3,2 млн рублей
Общая сумма долгов журналиста Евгения Киселева (признан иноагентом) в России достигла почти 3,2 миллиона рублей.
Около 2,6 млн рублей приходится на задолженность по кредитным платежам. Кроме того, Киселев не выплатил около 210 тыс. рублей налогов и сборов, 130 тыс. рублей по земельному налогу, а также 22 тыс. рублей по транспортному налогу, передает РИА «Новости».
Судебные документы и данные приставов свидетельствуют, что с 2016 по 2025 год в отношении Киселева возбуждались исполнительные производства.
Помимо кредитных долгов, журналисту также начислены штрафы как иноагенту. В 2023 году он был оштрафован на 50 тыс. рублей за распространение информации без соответствующей пометки, а также еще на 50 тыс. рублей за непредоставление сведений о деятельности иностранного агента,
В 2024 году был наложен еще один штраф на 50 тыс. рублей за аналогичное нарушение. К этим долгам добавился исполнительский сбор в размере 10,5 тыс. рублей за несвоевременную оплату.
Кроме того, по информации Федеральной службы судебных приставов, в 2023 году не удалось взыскать с Киселева 220 тыс. рублей по кредитам из-за невозможности установить его местонахождение и имущества.
Росфинмониторинг внес в реестр экстремистов и террористов журналиста, бывшего ведущего НТВ Евгения Киселева в феврале 2024 года.
Киселев заявлял, что «не будет жалеть» близких родственников, оставшихся в России.