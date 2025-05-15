Киселев накопил долги по кредитам и штрафам в России на сумму 3,2 млн рублей

Tекст: Александра Юдина

Около 2,6 млн рублей приходится на задолженность по кредитным платежам. Кроме того, Киселев не выплатил около 210 тыс. рублей налогов и сборов, 130 тыс. рублей по земельному налогу, а также 22 тыс. рублей по транспортному налогу, передает РИА «Новости».

Судебные документы и данные приставов свидетельствуют, что с 2016 по 2025 год в отношении Киселева возбуждались исполнительные производства.

Помимо кредитных долгов, журналисту также начислены штрафы как иноагенту. В 2023 году он был оштрафован на 50 тыс. рублей за распространение информации без соответствующей пометки, а также еще на 50 тыс. рублей за непредоставление сведений о деятельности иностранного агента,

В 2024 году был наложен еще один штраф на 50 тыс. рублей за аналогичное нарушение. К этим долгам добавился исполнительский сбор в размере 10,5 тыс. рублей за несвоевременную оплату.

Кроме того, по информации Федеральной службы судебных приставов, в 2023 году не удалось взыскать с Киселева 220 тыс. рублей по кредитам из-за невозможности установить его местонахождение и имущества.

Росфинмониторинг внес в реестр экстремистов и террористов журналиста, бывшего ведущего НТВ Евгения Киселева в феврале 2024 года.

Киселев заявлял, что «не будет жалеть» близких родственников, оставшихся в России.