Tекст: Дмитрий Зубарев

Вооруженные силы Украины перебрасывают к населенному пункту Юнаковка Сумской области мобильные группы противовоздушной обороны, которые были созданы областными администрациями для защиты объектов инфраструктуры, передает ТАСС. Об этом рассказали представители российских силовых структур.

Они отметили, что данные формирования усиливаются военнослужащими из различных подразделений ВСУ и пограничной службы. По словам источника агентства, «в Сумскую область перебрасываются зенитно-пулеметные батальоны, созданные областными администрациями для защиты объектов инфраструктуры от наших БПЛА и барражирующих боеприпасов». При этом мобильные группы ПВО ВСУ переводятся в пехоту и участвуют в штурмовых действиях, в частности, упоминается 651-й отдельный зенитно-пулеметный батальон из Черновицкой области.

Источник также сообщил, что в районе Юнаковки украинские силы пытаются сдержать наступление российских войск с помощью резервов 156-й отдельной механизированной бригады, а также десантно-штурмовых подразделений. Восточнее Юнаковки действуют группы 1-й отдельной танковой бригады ВСУ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенный пункт Водолаги в Сумской области и село Новополь в ДНР. Разведчики подразделения «Северяне» сообщили о присутствии наемников ВСУ из Японии и Колумбии в Сумской области.