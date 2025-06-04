  • Новость часаВ МИД заявили об отсутствии планов переносить переговоры с Киевом из Стамбула
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    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Платим кровавую цену за молчание

    Национализм на Украине, в Прибалтике, да и в других бывших советских республиках, как и русофобия, является закономерным итогом нашего общества, пытающегося сгладить углы и игнорировать острые вопросы.

    25 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Ответ на тотальный вызов – истребительные отряды, ЧОПы и ВОХР

    Вооруженный пост бойцов теробороны или стрелков ВОХР у моста в Брянской области предотвратил бы трагедию. А частные охранники на периметре аэродромов, вооруженные дроновыми детекторами и дробовиками, спасли бы самолеты. Борьба с терроризмом должна стать всенародной.

    17 комментариев
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Дроны против бомбардировщиков приближают сценарий ядерной войны

    Россия может применить ядерное оружие, если атаки противника могут сорвать ответные действия российских ядерных сил. Налет дронов на места базирования бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, и есть такого рода атака.

    27 комментариев
    4 июня 2025, 06:41 • Новости дня

    Су-34 ВКС России поразил позицию ВСУ в зоне группировки «Юг»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар по временной дислокации подразделения ВСУ, применив управляемые авиационные бомбы в зоне группировки «Юг».

    Экипаж Су-34 ВКС России атаковал пункт временной дислокации подразделения ВСУ, передает РИА «Новости». Как уточнили в Минобороны РФ, удар был нанесен в зоне ответственности группировки войск «Юг».

    По данным ведомства, в операции применялись авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции. Удар осуществлялся по заранее разведанным координатам.

    После подтверждения разведки об уничтожении цели экипаж Су-34 успешно вернулся на аэродром базирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский Су-34 совершил посадку без шасси и остался целым. Су-34 уничтожил авиабомбами опорный пункт ВСУ в Курской области. Су-34 также ударил по бронетехнике ВСУ в Курской области.

    3 июня 2025, 10:59 • Новости дня
    Медведев пообещал неизбежное возмездие за атаку на аэродромы и подрывы мостов
    Медведев пообещал неизбежное возмездие за атаку на аэродромы и подрывы мостов
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев пообещал неизбежное возмездие за атаку на военные аэродромы и подрыв мостов в России.

    Медведев выразил мнение, что переживать из-за ситуации на Украине – естественная реакция, однако возмездие неизбежно, По его словам, российская армия активно наступает и продолжит наступление, а все необходимые объекты и силы противника будут уничтожены.

    «Все, что должно взорваться, непременно будет взорвано, а те, кто должен быть истреблен, – исчезнут», – написал Медведев в Telegram-канале.

    Он отметил, что переговоры в Стамбуле необходимы не для компромиссов, а для скорейшей победы России и полного уничтожения неонацистской власти.

    Также политик указал, что опубликованный накануне российский меморандум отражает именно эту позицию Москвы.

    Ранее украинский чиновник отметил, что атаки по российским аэродромам могут повлиять на поддержку Запада.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал СБУ организатором атак на российские аэродромы.

    Минобороны заявило, что киевский режим совершил атаки FPV-дронами по аэродромам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

    Эксперты назвали удар по стратегическим бомбардировщикам существенным шагом к возможному ядерному противостоянию между Россией и НАТО.

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    3 июня 2025, 08:12 • Новости дня
    Стало известно о продвижении войск в районе Часова Яра
    Стало известно о продвижении войск в районе Часова Яра
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военные подразделения расширили контроль над северными окраинами и центральными районами Часова Яра, заняв новые позиции в окрестностях города, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Российские войска продвинулись в районе Часова Яра и внутри самого города, передает РИА «Новости» со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко. По его словам, «западнее Григоровки и поселка Калиново Артемовского района ДНР за несколько суток наши войска продвинулись до одного километра и взяли под контроль ряд лесонасаждений».

    Марочко уточнил, что в Часовом Яре отмечено продвижение российских сил на северных окраинах и в центре города. Кроме того, в Ступочках Краматорского района ДНР основные подразделения украинских вооруженных формирований были выбиты, и сейчас ведется планомерная зачистка прилегающих территорий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в селе Ступочки к югу от Часова Яра начались бои. Подразделения ВС России закрепились на трех новых позициях в районе Часова Яра. Бойцы «Барс-31» уничтожили операторов БПЛА противника под Часовым Яром.

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    3 июня 2025, 16:55 • Видео
    Новый президент Польши даст жару

    Президентом Польши избран представитель правоконсервативных сил Кароль Навроцкий. Он станет президентом, которого будут ненавидеть все соседи поляков.

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    3 июня 2025, 12:18 • Новости дня
    Российские войска освободили Андреевку в Сумской области
    Российские войска освободили Андреевку в Сумской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» освободили Андреевку в Сумской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Группировка нанесла поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, пехотной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны около Новой Сечи, Юнаковки, Корчаковки, Искрисковщины и Садков Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери ВСУ при этом составили свыше 230 военнослужащих, восемь бронемашин, четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены два склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Купянска, Петровки Харьковской области, Волчьего Яра, Ямполя и Торского в Донецкой народной республике (ДНР).

    При этом ВСУ потеряли более 220 военнослужащих, три бронемашины, четыре артиллерийских орудия. Уничтожены два склада с боеприпасами.

    Между тем подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Северском, Серебрянкой, Никифоровкой, Пазено и Константиновкой ДНР, отчитались в Минобороны.

    Противник при этом потерял свыше 250 военнослужащих, восемь бронемашин, четыре орудия полевой артиллерии и четыре склада боеприпасов.

    В то же время подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника,нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии в районах Новониколаевки, Новоэкономического, Яблоновки, Новоторецкого, Алексеевки, Петровского и Полтавки ДНР.

    Потери противника при этом составили до 535 военнослужащих, три броемашины и шесть артиллерийских орудий, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны у Толстого, Поддубного ДНР, Малиновки и Полтавки Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли более 175 военнослужащих, две бронемашины, три орудия полевой артиллерии и три станции РЭБ.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ поблизости от Червоной Криницы, Каменского, Степового Запорожской области и Никольского Херсонской области.

    Противник потерял свыше 75 военнослужащих, пять станций РЭБ и разведки, склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, в воскресенье ВС России освободили Алексеевку в Сумской области. В конце прошлой недели они освободили Водолаги в Сумской области и Новополь в ДНР, а до этого – Кондрашовку в Харьковской области.

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    3 июня 2025, 22:20 • Новости дня
    Зеленский провел крупные перестановки в командовании ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский провел масштабные кадровые перестановки в командовании ВСУ, в том числе принял отставку Михаила Драпатого с поста командующего Сухопутными войсками и назначил его командующим Объединенными силами ВСУ.

    Зеленский отметил, что Драпатый на новой должности сосредоточится на «боевых вопросах» фронта, передает ТАСС.

    Вопрос о новом командующем Сухопутными войсками пока остается открытым. Зеленский подчеркнул, что задачи по подготовке, тренировке и изменениям в военкоматах будет выполнять «другой человек».

    Глава оборонного ведомства Рустем Умеров сообщил, что решение о назначении нового командующего будет принято в ближайшее время,  и это решение связано с необходимостью усиления ВСУ на фронте.

    Кроме того, из указов Зеленского следует, что командующим десантно-штурмовыми войсками вместо Игоря Скибюка стал Олег Апостол, а силы беспилотных систем вместо Вадима Сухаревского возглавил Роберт Бровди. Сухаревский будет заместителем командующего оперативным командованием «Восток», а Скибюк – заместителем начальника генштаба ВСУ. Александр Белоус уволен с должности заместителя командующего Национальной гвардией Украины. Причины кадровых перестановок в документах не указаны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях Драпатый объявил о сложении с себя полномочий и подал рапорт об отставке. Это произошло на фоне российского удара по учебному подразделению ВСУ в Днепропетровской области.

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    3 июня 2025, 20:48 • Новости дня
    Опубликовано видео уничтожения дроном «Ланцет» беспилотного катера ВСУ

    Российские военные уничтожили украинский БЭК с помощью дрона «Ланцет»

    Опубликовано видео уничтожения дроном «Ланцет» беспилотного катера ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Евгения Караваева

    Российский беспилотник нанес точный удар по украинскому беспилотному катеру, который был выведен из строя и остановлен на месте столкновения.

    Российские военные уничтожили украинский быстроходный катер (БЭК) ударом дрона «Ланцет» при отражении атак ВСУ, передают «Известия».

    На опубликованных кадрах видно, как беспилотник точно попал в катер, после чего украинская техника остановилась и вышла из строя. Действия происходили в ходе боевых столкновений с украинскими силами.

    Ранее сообщалось о заявлении ВСУ об атаке на Крымский мост, несмотря на его гражданский статус. Напомним, во вторник дроны уничтожили бронетехнику ВСУ в Донбассе и под Часовым Яром.

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    3 июня 2025, 06:58 • Новости дня
    После прилетов «Гераней» в Чернигове повреждено промышленное предприятие
    После прилетов «Гераней» в Чернигове повреждено промышленное предприятие
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В украинском Чернигове повреждено промышленное предприятие, сообщил глава городской военной администрации Дмитрий Брижинский. Военный блогер Борис Рожин сообщил, что объекты в Чернигове атакованы БПЛА «Герань».

    В ночь на вторник воздушная тревога в Черниговской области действовала более двух часов, передает ТАСС.

    Рожин в Telegram-канале Colonelcassad сообщил, что «в Чернигове несколько прилетов». «Герани» долетели. Суммарно уже несколько десятков прилетов в разных областях Украины», – рассказал он.

    Напомним, взрывы прозвучали также в Сумской области Украины, в Полтаве и Одессе.

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    3 июня 2025, 08:21 • Новости дня
    В Запорожской области после ударов украинских БПЛА остались без света 600 тыс. человек

    Tекст: Вера Басилая

    В Запорожской области продолжается восстановление электроснабжения после массированной атаки дронами, в результате которой более 600 тыс. человек остались без света, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

    Масштабное отключение электроснабжения произошло в Запорожской области после удара беспилотниками Вооруженных сил Украины, следует из сообщения Балицкого в Telegram-канале.

    Губернатор Евгений Балицкий сообщил, что без света остались жители 457 населенных пунктов, более 600 тыс. абонентов.

    По его словам, атака дронов была нацелена на объекты энергетики в Херсонской и Запорожской областях, из-за чего возникли аварии и массовые отключения. Он отметил, что энергетики и сотрудники МЧС России приступили к ликвидации последствий и восстановительным работам, а все возгорания были оперативно ликвидированы.

    Балицкий также сообщил, что социально значимые объекты региона подключены к резервным источникам питания. Для обеспечения водоснабжения и работы критической инфраструктуры используются генераторы.

    Ранее атаки украинских беспилотников повредили новую подстанцию в Геническом районе Херсонской области и подстанцию в Мелитопольском районе Запорожской области.

    Губернатор Запорожской области сообщил, что в результате обстрелов вооруженных сил Украины на всей территории региона пропало электроснабжение.

    Вооруженные силы Украины атаковали дронами Токмак и Мелитополь.

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    4 июня 2025, 00:38 • Новости дня
    Ракетная опасность объявлена на территории Черноморского побережья
    Ракетная опасность объявлена на территории Черноморского побережья
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    На территории Черноморского побережья объявлена ракетная опасность, сообщается в приложении МЧС России.

    «Информирует центр оповещения Краснодарского края! На территории Черноморского побережья объявлена «Ракетная опасность», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Указывается, что есть «угроза падения ракет».

    Напомним, советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщал, что вблизи крымского побережья были зафиксированы признаки «вражеской активности». Движение по Крымскому мосту временно приостанавливали. Позднее было опубликовано видео уничтожения дроном «Ланцет» беспилотного катера ВСУ.

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    3 июня 2025, 12:38 • Новости дня
    НАТО решила проверить защиту военных баз после атаки на аэродромы России

    NYT сообщила о решении НАТО проверить защиту военных баз после атак на аэродромы России

    Tекст: Вера Басилая

    НАТО выразила обеспокоенность необходимостью пересмотра своих уязвимых мест после атаки ВСУ с применением FPV-дронов по российским аэродромам, пишет The New York Times (NYT).

    Газета пишет, что НАТО выразила обеспокоенность необходимостью пересмотра своих уязвимых мест после атаки ВСУ с применением FPV-дронов по российским аэродромам, передает ТАСС.

    Чиновник по вопросам обороны одной из европейских стран отметил, что инцидент стал поводом для обсуждения рисков среди членов альянса.

    Эксперты, опрошенные NYT, подчеркнули, что ударные беспилотники представляют серьезную угрозу для военных баз и могут атаковать объекты в любой момент. По словам руководителя исследовательской программы в Корнельском университете Джеймса Паттона Роджерса, базы крупных стран в Африке и на Ближнем Востоке особенно подвержены опасности в связи с нестабильной обстановкой в этих регионах.

    Издание также отметило, что несмотря на атаку Киева, массовое применение FPV-дронов по аэродромам российских городов не повлияет на планы России по продолжению наступательных операций.

    Ранее замглавы Совбеза Дмитрий Медведев пообещал неизбежное возмездие за атаки на аэродромы и подрывы мостов.

    Украинский чиновник заявил, что атаки по российским аэродромам могут повлиять на поддержку Запада.

    Эксперты назвали удар по стратегическим бомбардировщикам существенным шагом к возможному ядерному противостоянию между Россией и НАТО.

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    4 июня 2025, 02:46 • Новости дня
    Ракетную опасность на территории Черноморского побережья отменили
    Ракетную опасность на территории Черноморского побережья отменили
    @ Serguei Fomine/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Центр оповещения Краснодарского края информирует об отмене ракетной опасности на территории Черноморского побережья, сообщается в приложении МЧС России.

    «Объявлена отмена угрозы «Ракетная опасность», – сказано в сообщении. Предупреждение действовало три часа. Оно, в частности, затронуло Новороссийск, Сочи, ФТ Сириус, Темрюкский район, передает РИА «Новости».

    Напомним, ракетная опасность была объявлена на территории Черноморского побережья. Накануне вблизи крымского побережья были зафиксированы признаки «вражеской активности».

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    3 июня 2025, 12:53 • Новости дня
    «Северяне» сообщили подробности освобождения сумской Андреевки
    «Северяне» сообщили подробности освобождения сумской Андреевки
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Населенный пункт Андреевка в Сумской области перешел под контроль российских военных, передовые подразделения противника были уничтожены в первый день боев за населенный пункт, сообщили в группировке «Север».

    Морские пехотинцы группировки войск «Север» сломили сопротивление противника и освободили населенный пункт Андреевка в Сумской области, следует из сообщения в Telegram-канале «Северный ветер».

    В сообщении отмечается, что изначально за Андреевку сражались львовская 103-я отдельная бригада территориальной обороны, усиленная пограничниками.

    «Северяне» сообщили, что передовые подразделения противника были уничтожены уже в первый день боев. Далее украинская сторона попыталась удержать Андреевку силами элитного 78-го отдельного десантно-штурмового полка и 17-й отдельной танковой бригады, однако эти попытки оказались безуспешными. В результате населенный пункт полностью перешел под контроль российских войск.

    В сообщении также подчеркивается, что освобождение Андреевки стало итогом серьезных боев и наступательных действий морских пехотинцев.

    Ранее Минобороны сообщило, что подразделения группировки «Север» 3 июня освободили Андреевку в Сумской области.

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    3 июня 2025, 14:50 • Новости дня
    Воздушная тревога второй раз с начала дня накрыла всю Украину

    Tекст: Денис Тельманов

    Сирены воздушной тревоги второй раз за день охватили все области Украины, включая столицу.

    Во второй раз за сутки официальные сервисы оповестили о воздушной тревоге по всей Украине, передает ТАСС.

    Сирены сначала прозвучали в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Харьковской областях. Позже тревога распространилась на южные и западные регионы страны, а затем и на Киев. В результате сигнал раздался по всей территории.

    В то же время, по информации украинского издания «Общественное. Новости», в находящемся под контролем Киева Херсоне вновь произошли взрывы. Дополнительные подробности о произошедшем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Украины ввели воздушную тревогу по всей территории страны, а в Николаеве и Сумах прозвучали взрывы. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на территории пяти областей Украины объявили воздушную тревогу.

    В утренние часы в нескольких областях Украины, включая Киевскую, Черкасскую и Харьковскую области, также прозвучали сигналы воздушной тревоги.

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    3 июня 2025, 19:12 • Новости дня
    Дроны уничтожили бронетехнику ВСУ в Донбассе и под Часовым Яром

    Дроны группировок «Юг», «Восток» и «Центр» уничтожили технику ВСУ

    Tекст: Евгения Караваева

    Операторы российских военных дронов поразили бронемашину «Кобра-2», самоходную артустановку «Богдана» и БМП М2 Bradley на передовой.

    Операторы FPV-дронов на оптоволоконном управлении из состава Южной группировки войск уничтожили бронемашину «Кобра-2» турецкого производства, передает Минобороны России. Удар нанесен в районе Часова Яра, где бронемашина находилась в распоряжении Вооруженных сил Украины.

    На Южно-Донецком направлении военнослужащие группировки войск «Восток» применили барражирующий боеприпас «Ланцет». В результате атаки уничтожена самоходная артиллерийская установка «Богдана» украинского производства.

    Беспилотные летательные аппараты горного мотострелкового соединения группировки войск «Центр» также отличились на Красноармейском направлении. С помощью разведывательных дронов «Суперкам» и ударных беспилотников «Молния-2» уничтожена боевая машина пехоты М2 Bradley ВСУ американского производства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, ВСУ использовали ударные дроны с зарядом до 25 кг взрывчатки для атаки на объекты в Запорожской и Херсонской областях. Виталий Лихачев заявил о контроле ситуации на Запорожской АЭС.

    А бойцы батальона «Восток-Ахмат» уничтожили живую силу и технику ВСУ с помощью беспилотника на Ореховском направлении.

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    3 июня 2025, 21:57 • Новости дня
    Фидан сообщил о новом раунде переговоров России и Украины

    Турция заявила о прогрессе и ожидании следующей встречи России и Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Анкара заявила о достигнутом прогрессе на второй встрече российских и украинских делегаций, которая прошла второго июня в Стамбуле.

    Глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил, что Анкара ожидает проведения нового раунда переговоров между Россией и Украиной, передает ТАСС.

    Министр подчеркнул, что на встрече, прошедшей второго июня в Стамбуле, стороны смогли достичь прогресса в реализации ранее принятых решений.

    «На мой взгляд, на встрече, состоявшейся 2 июня, был достигнут прогресс в плане реализации решений, принятых в предыдущем раунде переговоров. Поэтому ожидаем, что следующая встреча состоится», – сказал Фидан в эфире телеканала TRT Haber.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегации России и Украины проведут третий раунд переговоров, дата обсуждений пока не уточняется. В ходе встречи в Стамбуле представители России и Украины вели дискуссию на русском языке. В Стамбуле завершилась встреча представителей России и Украины, которая длилась более одного часа.

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    4 июня 2025, 01:27 • Новости дня
    Келлог заявил о повышении Украиной уровня риска в конфликте с Россией
    Келлог заявил о повышении Украиной уровня риска в конфликте с Россией
    @ Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Атаки украинских сил на аэродромы России, где базируются самолеты, способные нести ядерное оружие, резко повышают уровни риска в конфликте, заявил спецпредставитель США по Украине Кит Келлог.

    «Говорю вам, что уровни риска резко повышаются. <...> Люди должны понимать (следующее) в сфере национальной безопасности: когда вы атакуете часть системы выживания оппонента, то есть его триаду, его ядерную триаду, это означает, что ваш уровень риска повышается, поскольку вы не знаете, как поведет себя (в ответ) другая сторона, вы не уверены», – приводит слова Келлога ТАСС со ссылкой на Fox News.

    По его совам, Киев «предпринял именно это». Келлог сказал, что такого развития событий и стремится избежать Вашингтон. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты не хотят оказаться в ситуации, при которой повышенные риски приведут к расширению конфликта.

    Келлог также отметил, что недавние действия Киева продемонстрировали готовность украинских властей к активным инициативам на поле боя. Он считает, что подобные вылазки могут поднять риски до такого уровня, который, по его мнению, должен быть неприемлемым для Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные нанесли удар FPV-дронами по аэродромам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В трех последних регионах все атаки были отражены. «В Мурманской и Иркутской областях в непосредственной близости от аэродромов произошли возгорания части авиационной техники, которые были потушены. Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет. Некоторые участники терактов задержаны», – сообщило Минобороны.

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    Москва предложила Киеву пройти тест на готовность к миру

    «Российская делегация довольна итогами второго раунда переговоров с Украиной». Так Владимир Мединский охарактеризовал итоги встречи в Стамбуле, где Москва передала меморандум об условиях и порядке урегулирования конфликта. В чем заключается суть этого документа, каковы его основные положения и почему в ходе переговоров Россия намеренно оставила без внимания агрессивные выпады украинской стороны? Подробности

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    Каким будет будущее стратегической авиации России

    Атака ВСУ на военные аэродромы России породила экспертную дискуссию о будущем стратегической авиации. Одни аналитики предлагают сузить задачи «стратегов» до уровня воздушных платформ для пуска ракет и с этой целью превратить гражданские лайнеры в ракетоносцы. Однако другие настаивают на поддержке и модернизации старых бортов. В чем заключаются недостатки и преимущества обоих вариантов? Подробности

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    Из Макрона сделали посмешище перед российским посольством

    Президент Франции вновь стал объектом издевательств и насмешек среди собственных избирателей. На этот раз в рамках спланированной политической акции, да еще перед российским посольством в Париже. О чем идет речь и почему любые оправдания в данном случае слабо помогут Эммануэлю Макрону? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Новый президент Польши даст жару

      Президентом Польши избран представитель правоконсервативных сил Кароль Навроцкий. Он станет президентом, которого будут ненавидеть все соседи поляков.

    • Новые переговоры по Украине и атака БПЛА

      Очередной раунд переговоров между делегациями России и Украины завершен. Есть некоторые итоги, но не такие, на которые рассчитывал Киев, организуя диверсии на железных дорогах и направляя рои беспилотников на стратегическую авиацию РФ.

    • Поссорились: Маск уходит от Трампа

      Самый богатый человек мира Илон Маск уходит из американской системы власти, напоследок поссорившись с президентом Дональдом Трампом. Что между ними произошло?

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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